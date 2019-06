Markus Wieland macht nicht weiter: Neuer Trainer für SG Schliersee/Miesbach 1b

„Horst Forster war unsere Nummer eins“

Markus Wieland hört auf, die SG Schliersee/Miesbach 1b hat einen neuen Trainer. In der Eishockey-Bezirksliga steht künftig Horst Forster an der Bande.

Schliersee – Das Pfingstfest der Schlierseer Eishockey-Spieler ist Geschichte, nun gilt die volle Konzentration der Vorbereitung auf die neue Bezirksliga-Saison. „Das Pfingstfest war super. Aber am Mittwoch fangen wir jetzt wieder mit dem Sommertraining an“, berichtet TSV-Abteilungsleiter Thomas Huber. Dieses wird von Horst Forster geleitet, der damit die Nachfolge von Trainer Markus Wieland antritt.

Markus Wieland hat nicht die Zeit

Wieland war Mitte der vergangenen Saison als Coach eingesprungen, ließ sich aber nicht überreden, sein Engagement zu verlängern. „Ich arbeite Vollzeit, und wenn man das Amt als Eishockey-Trainer gescheit macht, dann bleibt keine Zeit mehr für andere Sachen, wie beispielsweise unsere Band“, sagt der ehemalige Nationalspieler aus Miesbach. „Deshalb lege ich jetzt erst einmal eine Pause ein.“ Seine Trainerlizenz wird Wieland heuer dennoch verlängern. Ob und wann der 43-Jährige auf die Eishockey-Bühne zurückkehrt, weiß er nicht. „Wenn Not am Mann ist helfe ich gerne, denn es hat mir viel Spaß gemacht“, sagt Wieland. „Aber jetzt will erst einmal mehr Zeit für andere Hobbys haben.“

Bei der Suche nach seinem Nachfolger unterstützte Wieland die Spielgemeinschaft des TSV Schliersee/ TEV Miesbach 1b noch. Einig wurden sich die Verantwortlichen letztlich mit Horst Forster. Der 52-Jährige wohnt und arbeitet in Bad Wiessee und kennt bereits einen Teil der Mannschaft. Vor fünf Jahren trainierte er die Schüler-Bundesliga-Mannschaft des TEV. Im Herrenbereich war Forster unter anderem beim ERV Schweinfurt in der Bayernliga aktiv.

Horst Forster trifft auf einige bekannte Gesichter

„In der Mannschaft gibt es schon viele bekannte Gesichter“, sagt der 52-Jährige. Florian Guggenbichler war etwa sein Co-Trainer bei den TEV-Schülern, und auch Max Schweinsteiger kennt Forster aus seiner Zeit beim Miesbacher Nachwuchs. „Ich weiß, dass die Mannschaft Potenzial hat“, sagt der Trainer über sein neues Team. „Ich will in der Bezirksliga vorne dabei sein. Es wird sich auf jeden Fall das eine oder andere ändern.“ Was das genau ist, erklärte er der Mannschaft bei seiner Vorstellung am Dienstagabend.

„Wir hatten viele Gespräche mit unterschiedlichen Kandidaten, aber Horst Forster war unsere Nummer eins“, sagt Abteilungsleiter Huber. „Markus Wieland hatte ihn uns empfohlen, und irgendwann hat er dann auch zugesagt.“ Am Mittwoch beginnt bereits das Sommertraining, das zwei Mal wöchentlich in der Miesbacher Eishalle stattfindet. Bis auf Marinus Mair, der seine Schlittschuhe an den Nagel gehängt hat, wird sich am Kader nicht viel ändern. Wann die Saison beginnt, entscheidet sich bei der Ligentagung Ende Juli.

Bei Horst Forster gibt es keine vier Reihen

Wo der Weg hinführen soll, ist jedenfalls klar: „Bei mir gibt es in der Bezirksliga keine vier Reihen. Jeder muss jetzt arbeiten, um unter die ersten 15 zu kommen“, macht Coach Forster deutlich. „Von der Taktik habe ich schon eine Vorstellung, aber dazu muss ich das Team fünf oder sechs Mal auf dem Eis gesehen haben. Wir werden auf jeden Fall mit Power nach vorne spielen.“

