Forster: „So macht das keinen Spaß!“

Auf heimischem Eis will die SG Schliersee/Miesbach 1b am Freitag das Halbfinale klar machen.

SG 1b verliert gegen Straubing

von Thomas Spiesl schließen

Nach dem ersten Viertelfinale sah es nach einem Durchmarsch aus, doch jetzt muss die SG Schliersee/Miesbach 1b ins Entscheidungsspiel gegen den EHC Straubing.

Miesbach – Nach dem klaren 6:1-Heimsieg im ersten Spiel des Playoff-Viertelfinale hat es die SG Schliersee/Miesbach 1b versäumt, beim EHC Straubing den Sack zuzumachen. Die Gäste gerieten im ersten Drittel mit 1:4 ins Hintertreffen, kämpften sich auf 4:4 heran, mussten sich am Ende aber mit 4:5 geschlagen geben. So fällt die Entscheidung um den Einzug ins Halbfinale am Freitag, 28. Februar. Dann findet das dritte Spiel gegen Straubing wieder an der Schlierach statt.

Wie die Niederlage zustande kam, darüber war SG-Trainer Horst Forster mehr als nur verärgert. „Die Schiedsrichter haben das Spiel mit Ansage verpfiffen“, echauffierte er sich. „Die sagen sogar noch, dass sie für ihre Region pfeifen. Bis zur 10. Minuten war es ein faires Spiel, dann haben sich die Schiedsrichter in den Mittelpunkt gestellt.“ Allerdings muss sich die 1b auch den Vorwurf gefallen lassen, das erste Drittel verschlafen und über 60 Minuten ihre Chancen nicht genutzt zu haben. Das 1:0 der Hausherren konnte Dominik Willibald noch egalisieren. Dann traf Straubing drei Mal binnen drei Minuten. „Beim zweiten Tor ist nur die Trinkflasche von unserem Tor gefallen, der Puck war gar nicht drin“, berichtete Forster.

Die Schiedsrichter gaben den Treffer trotzdem und so ging es beim Stand von 1:4 ins zweite Drittel. Nun stand Markus Veicht für den unglücklichen Markus Voit im Tor der Gäste. Die Landkreis-Cracks gaben sich nicht geschlagen und bei Fünf-gegen-Fünf schnürten sie Straubing immer wieder in deren Zone ein. Matthias Stumböck und Florian Tippl sorgten mit ihren Toren zum 3:4 für Hoffnung. Im Schlussdrittel glich Stumböck gar zum 4:4 aus.

Forstner: „Bei solchen Schiedsrichtern Lippen zusammenbeißen“

Dann griffen wieder die Schiedsrichter ein und Willibald kassierte eine 2+2-Strafe, während der Siegtreffer der Straubinger zum 5:4 fiel. „Die Schiedsrichter haben in der Phase nur auf unsere Bank geschaut und gewartet, bis sie eine Bankstrafe austeilen können. So macht das keinen Spaß“, sagte Forster. Die Leistung der Straubinger wollte er aber nicht schmälern. „Sie haben das gut gemacht, bei Scheibenbesitz schnell umgeschaltet und uns dann überrannt.“

Die Gäste versuchten noch einmal alles, nahmen den Keeper zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis, der Puck wollte aber nicht über die Linie. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, jeder hat alles versucht, aber bei solchen Schiedsrichtern muss man auch mal die Lippen zusammenbeißen und cleverer sein. Trotzdem haben wir weiterhin alles selbst in der Hand“, sagte Forster. Am Sonntag trifft der Sieger auf SG Bayersoien/Peiting 1b.

EHC Straubing – SG Schliersee/Miesbach 1b 5:4 (4:1/0:2/1:1)

SG 1b: Voit (21. Veicht) - Haug, Empl, Weißenbacher, Keck, Nowak - Eggert, Ziegler, Weiler, Schweinsteiger, Tippl, Seefeldt, Galler, Willibald, Schuster, Schorer, Meineke, Höck, Stumböck.

Tore: 1:0 (9.) Bernhard (Wolf), 1:1 (16.) Willibald, 2:1 (17.) Wolf, 3:1 (19.) Franz, 4:1 (20.) Bernhard (Wolf, Penzkofer), 4:2 (24.) Stumböck (Eggert), 4:3 (30.) Tippl (Schorer), 4:4 (45.) Stumböck (Veicht), 5:4 (51.) Penzkofer (Bernhard, Wolf).

Strafen: EHC 10 - SG 18.

Zuschauer: 103.