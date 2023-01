SG Schliersee/Miesbach 1b verliert gegen Reichersbeuern

Verlust im ersten Drittel: Ziegler und Schorer von der SG können das gleich folgende 0:2 nicht verhindern. © STS

Aus dem erhofften Erfolgserlebnis zum Abschluss der Landesliga-Vorrunde wurde nichts. Die SG Schliersee/Miesbach 1b musste sich gegen den SC Reichersbeuern mit 1:6 geschlagen geben.

Schliersee/Miesbach – So groß wie es das Ergebnis vermuten lässt, waren die Unterschiede zwischen den beiden Teams eigentlich nicht. „Wenn von gefühlt 200 Schüssen einer reingeht, dann ist das einfach zu wenig. Das Ergebnis ist um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen, aber der Sieg für Reichersbeuern geht insgesamt schon in Ordnung“, sagte SG-Trainer Mario Weiler nach der Begegnung. Und: „Sie waren in der letzten Saison nicht zu Unrecht Meister der Landesligen und stehen jetzt auch verdient in der Aufstiegsrunde.“

Den Unterschied machte auf Seiten der Gäste Verteidiger Johannes Fischer, der an fünf der sechs Tore beteiligt war. „Er war wahnsinnig schwer von der Scheibe zu trennen“, berichtete Weiler. Bei den Hausherren stand dieses Mal Maximilian Jetter im Tor, der seine Sache ordentlich machte. Allerdings ließen seine Vorderleute mehrmals zu viele Nachschüsse zu, sodass auch der Keeper am Ende chancenlos war.

„In der Defensive zu viele Räume gelassen“

Wie ein effizientes Powerplay aussieht, zeigten die Gäste ebenfalls mehrfach, drei der sechs Treffer fielen mit einem Mann mehr auf dem Eis. Zur ersten Pause führten die Gäste bereits mit 0:2. Das 0:3 bedeutete dann schon eine kleine Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer von Korbinian Zankl weckte bei den Schlierseern und Miesbachern noch einmal Hoffnungen, im Schlussabschnitt legten die Gäste aber drei weitere Treffer nach und siegten am Ende deutlich mit 1:6.

„Das Ergebnis ist im Hinblick auf die Abstiegsrunde uninteressant, den Unterschied hat einfach der Abschluss gemacht. In der Defensive haben wir ihnen zu viele Räume gelassen und waren bei den Gegentoren zu weit weg“, sagte Weiler. Am heutigen Montag, 2. Januar, steht nun die Spielgruppentagung an. Dann entscheidet sich, wann es für die Renken in der Landesliga-Abstiegsrunde weitergeht. Möglicher erster Spieltag ist der 6. Januar. ts

Schliersee/Miesbach 1b – SC Reichersbeuern 1:6 (0:2/1:1/0:3)

SG 1b: Jetter (Veicht) - Haug, F. Empl, S. Empl, Zankl, Merl - Seefeldt, Eggert, Dreier, Zorn, Tippl, Galler, Zeller, Kimmerl, Ziegler, Stumböck, Schorer.

Torfolge: 0:1 (12.) Fischer, 0:2 (20.) Huber (Stauffert, Fischer) 5-4 PP, 0:3 (27.) Fischer (Huber) 5-4 PP, 1:3 (35.) Zankl (Zorn, Eggert), 1:4 (43.) Isovics (Friedl), 1:5 (44.) Stauffert (Fischer) 5-4 PP, 6:1 (50.) Stauffert (Fischer).

Strafen: SG 12 - SC 4.

Zuschauer: 47.