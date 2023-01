SG Schliersee/Miesbach 1b startet in Abstiegsrunde

Klassenerhalt ist das Ziel

Von Thomas Spiesl schließen

Die SG Schliersee/Miesbach 1b startet beim EV Moosburg in die Abstiegsrunde der Eishockey-Landesliga.

Schliersee/Miesbach – Nur eine Woche nach der abschließenden 1:6-Heimniederlage gegen den SC Reichersbeuern startet die SG Schliersee/ Miesbach 1b in die Landesliga-Abstiegsrunde. Am Freitag um 20 Uhr sind die Renken beim EV Moosburg zu Gast.

Die Hausherren schlossen die Landesliga-Vorrunde in der Gruppe A mit 19 Zählern ab und nehmen davon 15 Punkte mit in die neue Runde. Wie berichtet, bringen die elf Teams die Punkte gegen die hinteren Teams aus der eigenen Vorrunden-Gruppe mit in die neue Runde. Allerdings ergibt sich zum Auftakt eine krumme Tabelle, denn die Gruppe B, in der auch die Renken spielten, bestand nur aus neun Teams, die Gruppe A aus deren zehn. Entsprechend hat die SG 1b noch zwei Spiele mehr zu absolvieren als die Konkurrenz aus der Parallelgruppe. Zudem wird in dieser Spielzeit auch nur ein Absteiger in die Bezirksliga ausgespielt. Diesen ermitteln die beiden schlechtestplatzierten Klubs der Abstiegsrunde direkt im Anschluss im Modus Best-of-three. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Die Gegner aus der anderen Gruppe sind für uns nur sehr schwer einzuschätzen. Wir kennen eigentlich nur die Ergebnisse der Vorrunde“, erklärt SG-Trainer Mario Weiler.

Am Freitag fehlt Maximilian Merl aus privaten Gründen. Yannick Dreier fällt verletzungsbedingt für das gesamte Wochenende aus. Für Florian Weißenbacher, der das Training wieder aufgenommen hat, käme ein Einsatz wohl noch zu früh. Zudem steht Florian Zeller in Moosburg nicht zur Verfügung. Dafür gibt es möglicherweise aufgrund der Spielabsage des TEV Miesbach Verstärkung aus dem Bayernliga-Kader, sofern Spieler, die auf der Wechselliste stehen, nicht krank sind. „Gegen Selb ist ein Dreier Pflicht, in Moosburg könnte ich auch mit einem oder zwei Punkten leben“, gibt Weiler die Richtung vor. ts