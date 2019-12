SG Schliersee/Miesbach 1b steht im Pokal-Halbfinale

„Wir haben uns wahnsinnig schwergetan“

Die SG Schliersee/Miesbach 1b hat‘s geschafft: Das Team von Trainer Horst Forster steht im Pokal-Halbfinale. Der Weg dahin war hart.

Memmingen – 3:3 und nur noch wenige Sekunden zu spielen. Der HC Maustadt tut das, was ein Team im Eishockey tun muss, um doch noch in die Partie zurückzukommen. Die Gastgeber nehmen in einer hektischen Schlussphase im Viertelfinal-Rückspiel des BEV-Pokals gegen die SG TSV Schliersee/TEV Miesbach 1b den eigenen Torhüter vom Eis und begehen somit die letzten Sekunden mit einem Mann mehr. Doch die SG-Cracks halten dem Druck stand. Noch besser: Dominik Willibald erobert die Scheibe und schiebt den Puck ins leere Tor zum 4:3-Siegtreffer ein.

SG-Trainer Horst Forster: „Wir haben uns wahnsinnig schwergetan“

In den knapp 60 Minuten davor mussten die SG-Cracks allerdings ein hartes Stück Arbeit verrichten. „Wir haben uns heute schlichtweg wahnsinnig schwergetan“, gibt SG-Coach Horst Forster zu. „Bei uns war einfach das Problem, dass wir schwere Beine hatten.“ Die überaus intensiven Partien zuletzt – unter anderem mit dem hart erkämpften Derby-Sieg über den ESC Holzkirchen – hatten sich bemerkbar gemacht.

SG Schliersee/Miesbach 1b hat alles herausgeholt

Dabei verlief nach dem 8:1-Hinspiel-Sieg gerade der Beginn nicht nach dem Geschmack der SG-Cracks. In der zehnten Minute ging Maustadt in Führung gehen – gleichzeitig der Weckruf für die Gäste. Benedikt Galler besorgte wenig den später den Ausgleich. Mitte des zweiten Drittels machte er die zwischenzeitliche 2:1-Führung. „Meine Mannschaft hat alles herausgeholt“, lobt Forster. Dennoch schafften die Hausherren noch vor der zweiten Pause den Ausgleich. In einer dramatischen Schlussphase gelang Maximilian Meineke die erneute Führung, doch Maustadt glich wieder aus. Dank des Treffers von Willibald stehen die SG-Cracks aber im Pokal-Halbfinale.

HC Maustadt – Schliersee/Miesbach 1b 3:4 (1:1/1:1/1:2)

Tore: Galler (2), Meineke, Willibald.