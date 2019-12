SG Schliersee/Miesbach 1b setzt sich im Derby gegen den ESC Holzkirchen durch

Endlich drin: Über zwei Drittel ließ die SG Schliersee/Miesbach 1b (in Blau-Gelb) reichlich Chancen ungenutzt, während Holzkirchen konsequent traf. Erst im letzten Drittel machte die SG alles klar.

Erst das letzte Drittel entscheidet

von Thomas Spiesl schließen

Die Stimmung war gut im Miesbacher Eisstadion, als zwei Tage vor der Bescherung das Weihnachtsderby in der Bezirksliga 2 über die Bühne ging. Etwa 300 Zuschauer hatten sich eingefunden, um das Duell zwischen der SG Schliersee/Miesbach 1b und dem ESC Holzkirchen zu verfolgen.

Und sie sollten ihr Kommen nicht bereuen. Vor allem in den ersten beiden Dritteln war das Spiel sehr umkämpft. 3:3 stand es nach 40 Minuten, obwohl die SG deutliche spielerische Vorteile auf ihrer Seite zu verzeichnen hatten. Diese brachte sie im Schlussabschnitt dann auch auf die Anzeigetafel: 7:3 stand es am Ende für Schliersee/Miesbach 1b – in Anbetracht des Spielverlaufs auch verdient. Da waren sich beide Trainer einig.

„Schliersee hat eine sehr starke Mannschaft und verdient gewonnen. Das Ergebnis geht in Ordnung, aber einige Entscheidungen waren sehr fragwürdig“, sagt Holzkirchens Coach Christian Frütel. „Die Schiedsrichter waren für beide Seiten eine Katastrophe – das nervt. Vor dem 3:3 gab es ein klares Foul.“ SG-Trainer Horst Forster war indes happy: „Wir haben uns lange schwergetan, weil wir in den ersten zwei Dritteln unsere Chancen nicht genutzt haben. Vor meiner Truppe kann ich nur den Hut ziehen. Die Jungs haben nach dem schweren Freitagsspiel sehr schnell regeneriert und gezeigt, dass nach oben vieles möglich ist.“

Die SG agierte von der ersten Minute an dominant, doch Holzkirchen hielt körperbetont dagegen. Bereits nach drei Minuten brachte Yannik Dreier die SG mit einem Schlenzer in Front, der ESC antwortete aus dem Gestochere heraus mit dem 1:1.

Gerade einmal fünf Sekunden waren nach der ersten Pause gespielt, als die Grün-Weißen erstmals in Führung gingen: Dem ansonsten fehlerfreien SG-Keeper Florian Voit rutschte ein eher harmloser Schlenzer von Stefan Kirschbauer durch.

Die SG drückte nun auf die Führung, ließen aber zahlreiche Großchancen ungenutzt. So kamen die Holzkirchner per Konter zum 3:2. Den Treffer von Paul Greiter egalisierte Maxi Haug aber noch vor dem Seitenwechsel.

Im Schlussabschnitt fanden sich die Gäste immer wieder auf der Strafbank. Teilweise war dies nachvollziehbar, teilweise verstanden aber auch nur die beiden Schiedsrichter, welche Entscheidungen sie aussprachen. Die SG nutzte nun ihre Überlegenheit und erzielte sehenswerte Treffer. Dominik Willibald, Tobias Eggert und Max Schweinsteiger sorgten bis zur 50. Minute für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt zum 7:3-Endstand setzte dann wiederum Dreier.

Knapp 20 Sekunden vor dem Ende flogen noch die Fäuste. Sebastian Höck duellierte sich mit Lukas Moller, der davor noch keine Minute auf dem Eis gestanden war. „Eine unschöne, unsportliche Aktion, so etwas muss nicht sein“, sagt Forster. Doch das war nach dem Spiel schnell vergessen. Denn körperliche Intensität gehört zu einem Weihnachtsderby dazu.