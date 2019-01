Revanche geglückt: SG schlägt ESC Holzkirchen mit 4:2

Es herrscht Aufbruchstimmung bei Spielgemeinschaft Schliersee/Miesbach

von Thomas Spiesl

Es war ein spannendes und absolut faires Match vor einer ansprechenden Kulisse. Beim Bezirksliga-Derby der Spielgemeinschaft von TSV Schliersee und TEV Miesbach 1b gegen den ESC Holzkirchen setzten sich diesmal die Gastgeber im Miesbacher Eisstadion mit 4:2 durch.

Damit konnten sie sich für die 3:7-Niederlage im Hinspiel revanchieren.

Allerdings waren die Gäste aus Holzkirchen etwas verärgert, weil bei der Spielgemeinschaft mit Anian Geratsdorfer der Keeper der spielfreien Bayernliga-Mannschaft zwischen den Pfosten stand und beispielsweise auch Sebastian Höck auflief, der bereits einige Male für die Erste Mannschaft aktiv war.

Beide Seiten liefen mit nahezu komplettem Kader auf, die Hausherren boten 21 Spieler auf, die Holzkirchner sogar das Maximum von 22 Cracks. „Endlich wieder ein Sieg“, freute sich Schliersees Sportlicher Leiter Hans Eham. „Über das Spiel gesehen haben wir verdient gewonnen. Die Mannschaft hat sich wieder gefunden, und unser neuer Trainer hat frischen Wind reingebracht.“

Beim Gegner reagierte ESC-Trainer Christian Frütel verärgertangesichts der Leistung seines Teams: „Schliersee war die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen. Gratulation an den Markus. Wir haben wieder schlecht gespielt. Mehr möchte ich dazu im Moment nicht sagen.“

. Es war also ein gelungenes Debüt für Markus Wieland, der erstmals als Trainer der Spielgemeinschaft hinter der Bande stand. Die SG erwischte einen Auftakt nach Maß. Die Schlierseer und Miesbacher kamen gut aus der Kabine und lieferten ein starkes erstes Drittel ab. „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen“, lobt Eham.

Seppi Ziegler brachte die Heimmannschaft bereits in der ersten Minute in Führung, Benedikt Galler legte Mitte des ersten Abschnitts das 2:0 nach. Im zweiten Durchgang sah es so aus, als wäre das 3:0 von Fabian Spicker die Vorentscheidung, doch Holzkirchen kämpfte sich zurück ins Spiel.

Als die Spielgemeisnschaft zu viele Strafzeiten kassierte, traf Stefan Kirschbauer zwei Mal in Überzahl für den ESC – und plötzlich stand das Spiel wieder auf Messers Schneide. Doch kurz vor der Drittelpause stellte Galler mit seinem zweiten Treffer auf 4:2. In den letzten 20 Minuten versuchten beide Seiten noch mal alles, doch es fielen keine weiteren Treffer, sodass die Hausherren diesmal als Derby-Sieger vom Eis gingen.

Bei der SG schöpft man Hoffnung. „Wir wollen in den nächsten Spielen weiter angreifen“, kündigt Eham an. „Es herrscht Aufbruchstimmung.“ Diskussionspunkt war natürlich der Einsatz von Geratsdorfer, was allerdings absolut regelkonform ist. „Bei uns sind drei Torhüter ausgefallen, und es war jetzt nicht nur der Anian, der das Spiel für uns entschieden hat“, sagt Eham. „Wir haben uns in Holzkirchen auch nicht über den Regen im Freiluftstadion beklagt.“

ts

SG Schliersee/ Miesbach – ESC Holzkirchen 4:2 (2:0/2:2/0:0)

SG Schliersee/Miesbach 1b: Geratsdorfer (Grasser) – Landro, S. Empl, Kirchberger, Mair, F. Empl, Guggenbichler, Weißenbacher – Eggert, Ziegler, Weiler, Spicker, Schweinsteiger, Tippl, Seefeld, Pfeiffer, Galler, Brettschneider, Höck, Schorer.

ESC Holzkirchen: Veicht (Quintus) – Bosch, Kirschbauer, Dirigo, Brumec, Büchl, Nußer – Kestler, Dengler, Danner, Ullmann, Pallauf, Hieber, Hofmiller, Wochinger, Geltinger, Würmseer, Renninger, Schmid, Abeltshauser, Hauff.

Tore: 1:0 (1.) Ziegler (Spicker), 2:0 (14.) Galler (Weiler, Eggert), 3:0 (26.) Spicker (Tippl, Mair), 3:1 (28.) Kirschbauer (Abeltshauser, Brumec), 3:2 (39.) Kirschbauer (Dengler, Brumec), 4:2 (40.) Galler (Empl).

Zuschauer: 200.

Strafen: SG 16 – ESC 4.