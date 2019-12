Für die SG Schliersee/Miesbach 1b beginnt die heißeste Phase der Saison

Die Top-Teams stehen vor der Tür

von Thomas Spiesl schließen

Wenn im Dezember die staade Zeit zunehmend in den Mittelpunkt rückt, wartet auf die Spielgemeinschaft Schliersee/Miesbach 1b genau das Gegenteil.

Seit Mittwoch befindet sich die Truppe von Trainer Horst Forster im „Jahreswechsel-Modus“, wie Forster die entscheidende Saisonphase nennt. Bis Mitte Januar erwartet seine Mannschaft ausschließlich schwere Aufgaben gegen die Top-Teams der Eishockey-Bezirksliga 2.

„Wir müssen uns auf harte Brocken einstellen“, warnt der Trainer. „Es warten Gegner, die uns zeigen werden, wo wir wirklich stehen.“ Bereits im Training lag der Fokus auf einem schnellen Spielaufbau trotz hohen Drucks des Gegners. Es wurde mit drei Mann Forechecking geprobt, um den Gegner zu simulieren und so für alle Situationen gewappnet zu sein.

Am Samstag um 17.15 Uhr ist es dann soweit. Dann empfängt die Spielgemeinschaft den ESV Gebensbach im Eisstadion an der Schlierach in Miesbach. Bereits dreimal trafen die beiden Teams in dieser Saison aufeinander, zweimal im BEV-Pokal und einmal in der Liga. Die Gäste aus Gebensbach hatten im Pokal keine Chance, waren allerdings das einzige Team, das die SG in der Liga besiegen konnte.

„Gebensbach hat eine kampfstarke Truppe, die nie aufgibt“, warnt Forster. „Sie werden sich bestimmt hinten reinstellen und auf Konter lauern. Es wäre fatal, wenn wir die Partie auf die leichte Schulter nehmen.“

Der Coach muss auf Florian Guggenbichler verzichten, der aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung stehen wird. Auch hinter Andreas Schuster steht aus beruflichen Gründen noch ein Fragezeichen. Trotzdem rechnet Forster, mit einem großen Kader anzutreten. 20 Spieler sollen zur Verfügung stehen.

Die Stimmung in der Mannschaft ist laut Forster sehr gut. Jeder sei bereit für den Kampf um die Playoffs. „Ein Sieg zu Hause am Samstag ist Pflicht, denn Gebensbach sollte nicht unsere Messlatte sein“, sagt Forster. „Das sind Holzkirchen, Inzell und Waldkraiburg, die auf uns warten.“ Woche für Woche soll die Leistung hochgehalten werden, um weiter auf die Playoffs hoffen zu dürfen.

ts