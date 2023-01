Heimauftakt für die SG 1b in der Abstiegsrunde

Weiß, was er sehen will: SG-Trainer Mario Weiler. © Thomas Plettenberg

Die SG Schliersee/Miesbach 1b begrüßt den VER Verl zum ersten Heimspiel der Landesliga-Abstiegsrunde.

Schliersee/Miesbach – Gleich einen Doppelpack an Spielen hat die SG Schliersee/Miesbach 1b zum Auftakt der Landesliga-Abstiegsrunde zu absolvieren. Am Freitag waren die Renken in Moosburg zu Gast (das Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet), am Sonntag steigt bereits das erste Heimspiel. Die Landkreis-Cracks empfangen um 18 Uhr den VER Selb im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion.

Die Gäste sind das Team des Stammvereins der Selber Wölfe, die in der DEL2 beheimatet sind, und bringen 16 Punkte mit in die zweite Saisonhälfte. Allerdings haben sie aufgrund der ungeraden Gruppen auch bereits zwei Spiele mehr absolviert als die Landkreis-Cracks. „Gegen Selb wollen wir zu Hause auf alle Fälle gewinnen“, erklärt SG-Trainer Mario Weiler.

Im Training während der Woche legte er besonderen Wert auf die Umschaltbewegung von der Offensive in der Defensive und auf das Powerplay. Dabei erhielt er Unterstützung von einem Schlierseer Urgestein: Peppi Eckmair spielte lange Jahre als Profi von der DEL bis zur Bayernliga, ehe er 2014 die Schlittschuhe an den Nagel hängte. Nun unterstützt er die Spielgemeinschaft beim Training, sofern es seine beruflichen Verpflichtungen zulassen. „Peppi ist ein Schlierseer und hat gleich zugesagt. Wir freuen uns über die Unterstützung, schließlich sehen vier Augen mehr als zwei“, sagt Weiler.

Chancenverwertung soll sich verbessern

Wie der Kader der Hausherren am Sonntag aussehen wird, steht noch nicht endgültig fest. Maximilian Merl konnte die gesamte Woche nicht trainieren, könnte aber bei Bedarf auflaufen. Yannick Dreier und Florian Weißenbacher fallen verletzt aus. Auch Julia Zorn steht nicht zur Verfügung, dafür rückt Florian Zeller zurück in den Kader. Ob es Unterstützung aus dem Bayernliga-Team gibt, hängt von der dortigen Krankenliste ab. „Die zahlreichen Ausfälle und Wechsel im Team machen es nicht unbedingt einfacher, Konstanz reinzubringen. Wir haben jetzt knackige zwei Monate mit vielen Spielen vor uns. Die Spieler sind es aber schon gewohnt, flexibel auf unterschiedlichen Positionen zu spielen“, erklärt der SG-Coach.

Bei der Heimpremiere in der Abstiegsrunde wird es für die Renken entscheidend sein, den Gegner bei schnellen Gegenstößen keine Freiräume zu lassen. Zudem müssen die sich bietenden Chancen endlich auch in Treffer umgemünzt werden, schließlich ziehen sich die Probleme im Abschluss bisher durch die gesamte Saison.

Mit einem Heimsieg gegen Selb könnten die SG-Cracks gleich einen großen Schritt in Richtung Saisonziel Klassenerhalt machen. Schließlich spielen Anfang März nur die beiden Tabellenletzten den einzigen Absteiger in die Bezirksliga aus. ts