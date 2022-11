Jeder Punkt zählt: SG Schliersee/Miesbach 1b empfängt Pfronten

Engagierter Auftritt: Die SG Schliersee/Miesbach 1b (blau) hat gezeigt, dass es auch gegen Top-Teams mithalten kann. © tp

Im Heimspiel gegen den EV Pfronten geht es für die SG Schliersee/Miesbach 1b auch schon um Punkte für die Abstiegsrunde.

Schliersee/Miesbach – Zum Duell zweier Tabellennachbarn kommt es am Sonntag um 18 Uhr im „Mia helfn zam“-Stadion. Die SG Schliersee/Miesbach 1b empfängt in der Landesliga B den EV Pfronten. Nach den beiden Niederlage in Sonthofen und Lechbruck wollen die Renken wieder punkten, denn die Zähler gegen die direkten Konkurrenten werden in die Abstiegsrunde mitgenommen.

Dafür gilt es vor allem an die Leistung des Spiels bei Tabellenführer Sonthofen anzuknüpfen, als man um Haaresbreite an einer Sensation vorbei schlitterte. „Jeder Punkt gegen Pfronten ist wichtig für uns. Optimal wären natürlich drei“, erklärt SG-Trainer Mario Weiler.

In der vergangenen Saison feierten die Landkreis-Cracks gegen Pfronten zwei Siege. Doch heuer setzte sich der SV bereits gegen Lechbruck und Reichersbeuern durch und liegt nur um zwei Punkte hinter den Renken, bei einem Spiel weniger. „So leicht wie letztes Jahr wird es sicher nicht. Wir haben beim Training darüber gesprochen, wie wichtig das Spiel für uns ist und jeder weiß, was zu tun ist. Die Mannschaft ist weiterhin gut drauf“, berichtet Weiler.

SG 1b kämpft mit personelle Problemen

Allerdings haben die Schlierseer und Miesbacher mit personellen Problemen zu kämpfen. Florian Weißenbacher hat sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Auch Korbinian Zankl ist angeschlagen und wird in Absprache mit dem Physio zwei Wochen aussetzen. Außerdem muss Josef Ziegler mit einer Mandelentzündung passen. Florian Zellers Verletzung am Jochbein hat sich als Haarriss herausgestellt. Der Routinier wird mit Vollvisier auflaufen. Zudem konnten die Renken mit Christian Keck einen Verteidiger reaktivieren, der im November und Dezember aushilft. Ein Einsatz am Sonntag kommt aber wohl noch zu früh.

„Es wird sicher ein hitziges Duell, denn beide Mannschaften haben die gleiche Ausgangslage und wollen Punkte für die Abstiegsrunde sammeln“, ist sich Weiler sicher. ts