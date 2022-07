Diverse Derbys für SG Schliersee/Miesbach 1b

Die Cracks der SG Schliersee/Miesbach 1b kennen ihre Gegner in der kommenden Landesliga-Saison. © Thomas Plettenberg

Die zwei Gruppen der Eishockey-Landesliga sind eingeteilt. Die SG Schliersee/Miesbach 1b kennt ihre Gegner.

Schliersee/Miesbach – Das Eishockey-Team der SG Schliersee/Miesbach 1b hat das Eistraining im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion bereits aufgenommen. Nun stehen auch die Ligaeinteilung und der Modus für die neue Saison 2022/23 fest. Diese hat der Bayerische Eissport-Verband (BEV) kürzlich bekannt gegeben. So treffen die Landkreis-Cracks in der Landesliga Gruppe B auf folgende Gegner: EHC Bad Aibling, EV Bad Wörishofen, ESV Burgau, SC Forst, ERC Lechbruck, EV Pfronten, SC Reichersbeuern, ERC Sonthofen und TSV Trostberg.

Die Saison beginnt am 7. Oktober. In der Gruppe wird im Modus Jeder-gegen-Jeden eine Einfachrunde mit 18 Spieltagen ausgetragen. Die vier bestplatzierten Teams der Gruppen A und B treten in der Aufstiegsrunde gegeneinander an und absolvieren 14 weitere Partien, ehe die Klubs auf den Plätzen eins bis vier der Aufstiegsrunde die Playoffs ausspielen. Das Halbfinale wird im Modus Best-of-Three und das Finale im Modus Best-of-Five ausgetragen. Der Meister steigt in die Bayernliga auf.

Die verbleibenden Teams auf den Rängen fünf bis zehn der Vorrunden treten gegen die jeweiligen Gegner aus der Parallelgruppe an und nehmen dabei die Resultate gegen die Teams aus der eigenen Gruppe mit in die Abstiegsrunde. Nach zwölf Spielen gehen die Mannschaften auf den Plätzen neun bis zwölf in die Playdowns, die im Modus Best-of-Three gespielt werden. Die beiden Verlierer sind die sportlichen Absteiger in die Bezirksliga. ts