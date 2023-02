SG 1b muss selbst liefern und auf Schützenhilfe hoffen

Bis zur letzten Minute werden die Renken um den Klassenerhalt über die Abstiegsrunde zittern müssen. © TP

Die SG Schliersee/Miesbach 1b empfängt ESC Vilshofen zum letzten Spiel der Landesliga-Abstiegsrunde. Mit einem Sieg könnten die Playdowns noch vermieden werden.

Schliersee/Miesbach – Die SG Schliersee/Miesbach 1b kämpft in der Landesliga-Abstiegsrunde auch am letzten Spieltag noch um den Klassenerhalt. Am Sonntag um 18 Uhr empfangen die Landkreis-Cracks den ESC Vilshofen im „Mia helfn zam“-Stadion. Dabei brauchen die Renken einen Sieg und müssen zugleich auf Schützenhilfe hoffen.

Die SG duelliert sich noch mit dem EHC Bayreuth, dem SC Forst und dem ERSC Ottobrunn um zwei Plätze in der Landesliga-Saison 2023/24. Die beiden Tabellenletzten spielen im Anschluss an die Abstiegsrunde in den Playdowns den Absteiger in die Bezirksliga aus, der Vorletzte hat dabei Heimrecht.

Vilshofen hat den Ligaverbleib bereits in der Tasche, zudem haben die Hausherren nach der 2:4-Niederlage im Hinspiel mit den Wölfen noch eine Rechnung offen. „Vilshofen ist ein Gegner auf Augenhöhe, das Hinspiel war eng, es ging hin und her. Die Chancen waren da, das war wie so oft eine ärgerliche Niederlage“, erinnert sich Trainer Mario Weiler.

Zittern am Handy

Personell sieht es bei der SG vor dem letzten Match der Abstiegsrunde gut aus. Max Haug fällt ohnehin aus, für Dominik Willibald käme ein Einsatz zu früh und Julia Zorn ist mit den Planegger Damen in den Playoffs im Einsatz. Dafür bekommen die Renken mit Lukas Kögl und Maximilian Meineke Unterstützung aus dem Bayernliga-Kader.

Im Training stand diese Woche der Spaß im Vordergrund. „Wir bleiben in unserem System, es ergibt keinen Sinn, jetzt noch einmal etwas groß umzustellen“, sagt Weiler. Das Ziel der Gastgeber ist klar: „Wir wollen auf jeden Fall drei Punkte holen, alles andere können wir nicht mehr beeinflussen.“ In der Tat muss man darauf hoffen, dass Bayreuth, Forst und Ottobrunn möglichst nicht mehr punkten, dann könnte der Klassenerhalt noch auf direktem Weg möglich sein.

Dafür müssen die Landkreis-Cracks aber selbst drei Punkte einfahren, dann muss man möglicherweise in der Kabine am Handy mitfiebern, wie die Duell zwischen Ottobrunn und Pfronten endet. Die Duelle der direkten Konkurrenten am Freitag waren bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. ts