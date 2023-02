Die Hoffnung lebt: SG Schliersee/Miesbach 1b gewinnt 6:5 gegen Bayreuth

Wichtiger Heimsieg

Die SG Schliersee/Miesbach 1b gewinnt 6:5 gegen EHC Bayreuth und wahrt die Chance auf den Klassenverbleib in der Eishockey-Landesliga.

Schliersee/Miesbach – Die Entscheidung, welche beiden Teams in den Playdowns zur Bezirksliga müssen, fällt erst am letzten Spieltag der Landesliga-Abstiegsrunde. Die SG Schliersee/Miesbach 1b feierte beim vorletzten Heimspiel der Runde einen 6:5-Heimsieg gegen Bayreuth und gab damit die rote Laterne an den ERSC Ottobrunn weiter. Dennoch müssen die Landkreis-Cracks am Sonntag gegen Vilshofen gewinnen und auf Schützenhilfe der Konkurrenz hoffen, um den Ligaverbleib noch über die Abstiegsrunde zu schaffen. „Wir leben noch! Es war ein ganz wichtiger Sieg. Das Tal der Tränen ist jetzt erst einmal durchschritten“, war SG-Trainer Mario Weiler erleichtert.

Zuvor war erst einmal Zittern angesagt, denn die Renken hatten zwar ein mehr als deutliches Übergewicht an Torschüssen, entschieden die Partie aber erst zu Beginn des letzten Durchgangs durch einen Dreierpack. „Jetzt haben wir ein Endspiel am nächsten Sonntag, das wir gewinnen müssen. Dann sehen wir weiter, ob wir den Klassenerhalt geschafft haben oder trotzdem in die Playdowns müssen. Wir können jetzt aber sowieso nichts anderes machen, als unser Spiel gegen Vilshofen zu gewinnen“, sagte Weiler.

SG 1b zieht auf 6:3 davon

Im ersten Drittel hatten die Hausherren das Heimspiel gegen Bayreuth gut im Griff, was die Schussbilanz von 25:6 eindeutig belegte. Dennoch lagen sie nach 20 Minuten mit 1:2 zurück. „Der Rückstand war bitter, aber es waren alle bereit, das Spiel noch einmal umzubiegen“, berichtete Weiler. Doch zunächst kassierten die Hausherren das 1:3. Florian Zeller, der bereits zum 1:0 getroffen hatte, und Florian Empl egalisierten bis zur zweiten Pause.

Im Schlussabschnitt gaben die Schlierseer und Miesbacher dann das Tempo vor und wurden belohnt. Tobias Eggert und Benedikt Galler stellten mit zwei Toren innerhalb von 30 Sekunden auf 5:3 und Florian Tippl traf im Powerplay zum 6:3. Die Gäste gaben sich aber noch nicht geschlagen und kamen bis vier Minuten vor Ende auf 5:6 heran. Doch die Landkreis-Cracks überstanden die Schlussoffensive der Bayreuther und fuhren drei im Abstiegskampf elementare Zähler ein, die auch absolut verdient waren.

„Der Knackpunkt waren die drei schnellen Tore im letzten Drittel. Danach haben wir dem Gegner teilweise wieder zu viel Raum gegeben. Fünf Gegentore, die meist nach eigenen Fehlern gefallen sind, sind eigentlich zu viel. Aber für uns zählen erst einmal nur die drei Punkte“, sagte Weiler. ts

Schliersee/Miesbach 1b – EHC Bayreuth 6:5 (1:2/2:1/3:2)

SG 1b: Grasser (Jetter) - F. Empl, S. Empl, Zankl, Kögl, Merl, Weißenbacher - Seefeldt, Eggert, Tippl, Galler, Zeller, Pfeiffer, Kimmerl, Ziegler, Stumböck, Schorer.

Torfolge: 1:0 (10.) Zeller, 1:1 (14.) Geigenmüller, 1:2 (17.) Meixner (Trolda, Aschenbrenner), 1:3 (24.) Aschenbrenner (Trolda), 2:3 (25.) Zeller (Pfeiffer, Zankl), 3:3 (31.) F. Empl (Galler), 4:3 (42.) Eggert (S. Empl, Zankl), 5:3 (42.) Galler (F. Empl, Weißenbacher), 6:3 (44.) Tippl (Zeller) 5-4 PP, 6:4 (53.) Zeilmann (Maier, Geigenmüller) 5-4 PP, 6:5 (57.) Geigenmüller (Schmidt).

Strafen: SG 6 - EHC 16.

Zuschauer: 40.