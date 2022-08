Landkreis-Duell zum Vorbereitungsbeginn für SG Schliersee/Miesbach 1b

Alleiniger Regisseur: Trainer Mario Weiler (M.) ist erstmals für alle Belange der SG Schliersee/Miesbach 1b verantwortlich. © Thomas Plettenberg

Die SG Schliersee/Miesbach 1b startet in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Landesliga. Auch drei Neuzugänge kann Trainer Mario Weiler bereits verkünden.

Schliersee – Das Eishockey-Team der SG Schliersee/Miesbach 1b bereitet sich aktuell mit zahlreichen Einheiten im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion auf die neue Saison in der Landesliga vor. Es wird die erste Spielzeit unter der alleinigen Regie von Trainer Mario Weiler sein, der für seine Cracks einen intensive Pre-Season-Trainingsplan ausgearbeitet hat. „Das ist für mich auch eine neue Erfahrung, die Trainingspläne selbst zu gestalten. Die Jungs ziehen aber trotz viel Eiszeit sehr gut mit. Wir hatten immer drei Blöcke zur Verfügung“, berichtet Weiler.

Der erste Test erwartet die Renken am Sonntag, 11. September. Um 18 Uhr empfangen sie den ESC Holzkirchen zum Landkreis-Duell. Zudem stehen Testspiel gegen Reichersbeuern (18. September in Bad Tölz), Lechbruck (25. September) und Gebensbach (30. September) an. Das erste Punktspiel steigt am Sonntag, 9. Oktober, um 18 Uhr zu Hause gegen den SC Forst.

Drei Neuzugänge kann der Sportliche Leiter Markus Voit präsentieren. Nico Kimmerl stößt von der DNL-Mannschaft des EC Bad Tölz zu den Renken, Maximilian Merl hat sich der SG aus der U20 des TEV Miesbach angeschlossen und Julia Zorn wird zukünftig ebenfalls in Blau-Gelb auflaufen. Die deutsche Eishockey-Nationalspielerin steht normalerweise für Planegg in der 1. Bundesliga der Damen auf dem Eis, an spielfreien Terminen wird sie für die Renken auflaufen. „Julia Zorn hat alle DEB-Teams durchlaufen, sie weiß wo sie hinlaufen muss und die Burschen spielen gerne mit ihr zusammen“, erklärt der SG-Coach. Abgänge gab es keine. Entsprechend zufrieden ist Weiler mit dem Kader für die zweite Saison in der Landesliga.

Den beiden Neuzugängen aus dem Herrenbereich will er noch Zeit geben. „Sie müssen beiden erst einmal Erfahrungen bei den Herren sammeln und sich an unser System gewöhnen. Der Großteil der Mannschaft steht, aber ich werde mir in der Vorbereitung erst einmal ein Bild machen.“ Ebenfalls im Schlierseer Trikot auflaufen wird heuer Keeper Max Jetter, den es bereits im vergangenen Winter aus Stuttgart ins Oberland verschlagen hat. „Er ist, wie der Rest der Mannschaft, auf einem guten Weg“, berichtet Weiler. ts