Letztes Vorrundenspiel: SG Schliersee/Miesbach 1b empfängt Reichersbeuern

Vollen Einsatz wird die SG Schliersee/Miesbach 1b um Tobias Eggert (r.) im letzten Vorrundenspiel zeigen. © Max Kalup

Im letzten Vorrundenspiel der Landesliga B empfängt die SG Schliersee/Miesbach 1b den SC Reichserbeuern und könnte das Zünglein an der Waage werden.

Schliersee/Miesbach – Einen guten Abschluss möchte die SG Schliersee/Miesbach 1b nicht nur für das Eishockey-Jahr 2022, sondern auch für die Vorrunde in der Landesliga B hinlegen. Am heutigen Freitag um 20 Uhr empfängt sie am 16. und damit letzten Spieltag den SC Reichersbeuern zum Derby im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion.

Die Renken werden personell gut aufgestellt ins Spiel gehen. Neben Florian Weißenbacher und Dominik Willibald fehlen Luca Grasser (berufliche Gründe) und Lukas Pfeiffer (private Gründe). Ob die Hausherren mit drei oder vier Reihen zu Werke gehen werden, hängt davon ab, welche Cracks aus dem Bayernliga-Team des TEV die Renken unterstützen. „Alle Spieler werden ihre Eiszeit bekommen und ich werde vielleicht bei der Zusammenstellung der Reihen noch etwas ausprobieren“, sagt SG-Trainer Mario Weiler. Zwischen den Pfosten stehen wird entweder Markus Veicht oder Max Jetter.

Das Spiel werden die Landkreis-Cracks aber keineswegs auf die leichte Schulter nehmen, denn möglicherweise geht es noch um Punkte für die zweite Saisonhälfte. Schließlich können die Renken das Zünglein an der Waage werden. Bei einem Sieg der SG und einem deutlichen Erfolg des EV Pfronten über den SC Forst könnte Reichersbeuern noch in die Abstiegsrunde rutschen. „Reichersbeuern wird sicherlich alles tun, um aus eigener Kraft alles klarzumachen. Aber auch wir wollen daheim im Derby noch einmal drei Punkte holen“, erklärt Weiler.

SG 1b gewann das Hinspiel

Das Hinspiel konnten die Renken mit 7:6 nach Verlängerung für sich entscheiden und zum Abschluss wollen sie noch ein Erfolgserlebnis, um im neuen Jahr gut gerüstet in die Abstiegsrunde zu gehen. Die Gäste werden aber sicherlich auf Revanche aus sein. „Unsere Mannschaft hat schon in Pfronten gut gespielt, aber nur einen Punkt mitgenommen. Jetzt sind alle heiß auf einen Dreier“, sagt der SG-Trainer.

Große Überraschungen wird es im Derby sicherlich nicht geben, die beiden Teams kennen sich seit vielen Jahren. „Es wird sicher ein gutes Spiel. Wir freuen uns auf die Unterstützung unserer Zuschauer, denn Reichersbeuern bringt sicher auch einige Fans mit“, erklärt Weiler. ts