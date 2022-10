Mehr System in der Defensive: SG 1b empfängt Lechbruck

Alleiniger Regisseur: Trainer Mario Weiler (M.) ist erstmals für alle Belange der SG Schliersee/Miesbach 1b verantwortlich. © Thomas Plettenberg

Die SG Schliersee/Miesbach 1b peilt den dritten Saisonsieg an. Zu Gast ist der ERC Lechbruck.

Schliersee/Miesbach – In der Vorbereitung standen sich die SG Schliersee/Miesbach 1b und der ERC Lechbruck heuer bereits gegenüber. Die Renken feierten einen klaren 8:3-Erfolg. Diesem Ergebnis will SG-Trainer Mario Weiler aber keine allzu große Bedeutung beimessen, wenn das Team aus Lechbruck am heutigen Freitag um 20 Uhr im „Mia helfn zam“-Stadion zu Gast ist. „Wir werden sicherlich ein anderes Team zu sehen bekommen. Lechbruck hat zwar immer noch Probleme, weil sie im heimischen Freiluftstadion wegen der hohen Temperaturen noch kein Eis machen konnten. Aber das schweißt als Mannschaft auch zusammen“, erklärt Weiler.

Zudem haben die Hausherren personelle Probleme in der Defensive. Markus Veicht und Max Haug fallen krankheitsbedingt aus. Korbinian Zankl und Maximilian Merl sind zwar wieder ins Training eingestiegen, ob es für einen Einsatz reicht, muss sich aber erst zeigen. Wenigstens Florian Weißenbacher ist wieder fit und bereit. „Hinten sind wir dünn besetzt. Matthias Stumböck wird wieder als Verteidiger spielen und ich werde wohl noch einen weiteren Stürmer in der Abwehr einsetzen“, sagt Weiler. Zwischen den Pfosten wird wohl erneut Luca Grasser stehen, der beim 3:2-Erfolg beim SC Forst fehlerfrei geblieben war (wir berichteten).

Die Gäste haben erst eine Partie absolviert und beim EV Pfronten mit 0:4 verloren. „Das wird kein Selbstläufer. Wir wollen aber daheim natürlich gewinnen“, sagt der SG-Coach. Zudem ist Lechbruck ein Kandidat für die Abstiegsrunde, dabei werden erneut die Punkte aus der Vorrunde mitgenommen. Für die Renken zählt also schon jetzt jeder Sieg.

Im Vergleich zu den vergangenen Spielen wollen sich die Landkreis-Cracks stabiler präsentieren. „Wir versuchen gerade, in der Defensive mehr System reinzubringen. Jeder weiß, um was es geht und wir haben diese Saison bereits gezeigt, dass wir hinten stabil stehen können“, erklärt Weiler. Vorne wurde in den Trainingseinheiten viel Wert auf den Torschuss gelegt. „Wir müssen die Schüsse vorne nehmen und kein Halligalli mit fünf Querpässen machen“, fordert der SG-Trainer. ts