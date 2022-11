„Miners“ wollen wieder in die Spur kommen

Von: Roland Halmel

Zuletzt öfters zu Boden gegangen: Die „Miners“ (hier Moritz Birkner im Heimspiel gegen Miesbach) wollen nach vier sieglosen Partien in Folge das Eis mal wieder als Gewinner verlassen. Foto: halmel © Roland Halmel

Die Saison der Peißenberg „Miners“ verläuft in Wellenbewegungen. Momentan herrscht ein ergebnismäßiges Tief. Das soll sich dieses Wochenende aber ändern.

Peißenberg – Nach dem verheißungsvollen Saisonstart mit sechs Siegen in Folge lief es bei den Peißenberg „Miners“ in der Bayernliga zuletzt nicht mehr ganz nach Wunsch. Aus den vergangenen vier Spielen holte das Team von zwölf möglichen Punkten gerade einmal drei. Dreimal unterlagen sie mit jeweils nur einem Tor Differenz, davon einmal nach Verlängerung, ein weiteres Mal entschieden sie die Overtime zu ihren Gunsten.

Peißenberg auf Platz fünf abgerutscht

Dadurch rutschten die Peißenberger in der Tabelle auch auf Platz fünf ab. „Wir müssen jetzt wieder in die Spur kommen“, so Coach Sepp Staltmayr. Er betont, dass er und sein Trainerkollege Stefan Ihsen am kommenden Wochenende mehr erwarten und möglichst die volle Punktzahl auf das Konto verbucht werden soll.

Pegnitz hat als einziger Bayernligist ein Freiluftstadion

Auf dem Papier warten auf die „Miners“ auch zwei durchaus lösbare Aufgaben. Am heutigen Freitag geht es zu den „Ice Dogs“ vom EV Pegnitz. Der Aufsteiger aus Oberfranken, der als einzige Mannschaft der Bayernliga in einem Freiluftstadion spielt, tut sich in der neuen Liga recht schwer. Erst zwei Punkte haben die Pegnitzer in zehn Spielen geholt. „Wir werden sie deshalb aber nicht unterschätzen“, sagt Staltmayr mit Nachdruck. Die sportliche Krise führte auch dazu, dass in dieser Woche der bisherige Coach Markus Hausner auf eigenem Wunsch seinen Posten räumte. Interimsweise übernahm der Sportliche Leiter Mark Gerstner den Trainerjob. „Der Trainerwechsel könnte Pegnitz natürlich einen Schub geben“, mutmaßt Staltmayr.

Peißenbergs Coach Staltmayr hofft in Pegnitz auf trockene Witterung

Bester Scorer beim EVP ist der Tscheche Roman Navarra mit 15 Punkten (6 Tore, 9 Vorlagen). Pegnitz setzt nach dem Aufstieg weitgehend auf den Kader der Vorsaison, der in der Breite angewachsen ist. Die zweite Kontingentstelle neben Navarra besetzt dessen Landsmann Ondrej Homolek. „Wir schauen aber nicht so sehr auf den Gegner, wir wollen unser Spiel machen und konzentriert auftreten“, so Staltmayr. Er spekuliert auf einen Auswärtssieg unter freiem Himmel bei hoffentlich trockener Witterung. „Bei Regen könnte es ein Problem werden“, räumt der „Miners“-Coach ein.

Sonntags-Gegner Buchloe hat einige Abgänge zu verkraften

Die äußeren Bedingungen spielen dann am Sonntag beim Heimspiel gegen die „Pirates“ des ESV Buchloe keine Rolle (17.45 Uhr). „Das ist wie Pegnitz keine unlösbare Aufgabe,“ so die Einschätzung von Staltmayr vor dem Duell mit den aktuellen Tabellenneunten. Die Buchloer mussten im Sommer Abgänge von einigen wichtigen Spielern verkraften, die nicht gänzlich gleichwertig ersetzt wurden. Die erste ESV-Sturmreihe ist aber immer noch überragend. Das Trio mit Markus Vaitl, Alex Krafzczyk und Michal Petrak sammelte in der vergangenen Saison zusammen 188 Scorerpunkte. In der neuen Saison rangieren die beiden Letztgenannten auch schon wieder unter den besten 16 Punktesammlern der Liga.

Je zwei Siege und Niederlagen gegen Buchloe in der vergangenen Saison

In der vergangenen Spielzeit trafen beide Teams viermal aufeinander. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen war die Bilanz dabei ausgeglichen. „Buchloe hat eine kämpferisch gute Truppe“, erwartet Staltmayr eine eher körperbetonte Partie. „Das ist ein Heimspiel, und da muss ein Dreier her“, macht Staltmayr seine Erwartungshaltung deutlich. Personell muss er gegenüber der vergangenen Woche nichts großartig ändern, da er bis auf Förderlizenzspieler Simon Gerstmeir alle Mann an Bord hat.

Peißenberger Brett Mecrones in die Mannschaft des Monats gewählt

Freuen durfte sich indessen Peißenbergs Neuzugang Brett Mecrones, der vom Internet-Portal „Bayernhockey.com“ in die Mannschaft des Monats Oktober gewählt wurde. Der 26-jährige Stürmer kam in besagtem Monat auf elf Tore und acht Vorlagen, was ihm Platz drei in der Scorerwertung einbrachte. Noch besser sind die „Miners“ aktuell in Sachen „Publikumszuspruch“ platziert. Durch den guten Besuch im Spitzenspiel gegen Miesbach (645) lösten die Peißenberger den bisherigen Zuschauer-Krösus Amberg ab. Mit 579 Besuchern im Schnitt sind die Miners in dieser Wertung jetzt die Nummer eins in der Bayernliga vor Amberg (570) und Erding (533). Die EA Schongau nimmt in dieser Wertung nur den drittletzten Platz ein (203).