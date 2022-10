Minimalziel der SG 1b: ein Sieg am Wochenende

Erfolgreich gestartet: die SG Schliersee/Miesbach 1b. © STS

Die SG Schliersee/Miesbach 1b empfängt in der Landesliga den ESV Burgau und muss zum Derby zum EHC Bad Aibling.

Schliersee/Miesbach – Der Saisonstart ist der SG Schliersee/Miesbach 1b in der Eishockey-Landesliga gelungen. Zum Auftakt feierten die Renken einen 3:0-Heimsieg gegen den SC Forst. Dieses Wochenende haben die Schlierseer und Miesbacher gleich zwei schwere Aufgaben vor der Brust. Am Freitag um 20 Uhr empfangen sie mit dem ESV Burgau eines der Top-Teams der Liga, am Sonntag steht um 18.45 Uhr das Derby beim EHC Bad Aibling an.

„Wir können jede Mannschaft überraschen, das hat die Mannschaft in der Vorbereitung gegen Reichersbeuern gezeigt. Für die beiden Spiele sind mindestens drei Punkte unser Ziel“, erklärt SG-Trainer Mario Weiler. Nicht mit dabei sein können dieses Wochenende Lukas Pfeiffer (krank) und Yannick Dreier, der nach einem längeren Auslandsaufenthalt erst nächste Woche wieder ins Training einsteigen wird. Auch für Luca Grasser wird nach seiner Sprunggelenkverletzung ein Einsatz wohl noch zu früh kommen. So werden sich aller Voraussicht nach Markus Veicht und Maximilian Jetter die Spielzeit zwischen den Pfosten teilen.

„Burgau ist eine spielerisch starke Mannschaft. Wir müssen wieder großen Wert auf die Defensivarbeit legen, werden uns aber nicht verstecken. Nach vorne geht bei uns immer was und alle drei Reihen können Tore schießen“, sagt Weiler. Da das Bayernliga-Spiel des TEV in Pfaffenhofen abgesagt wurde, verstärken Benedikt Pölt und Maximilian Meineke die Renken.

Am Sonntag geht die Reise dann nach Bad Aibling. Dort steht zudem Julia Zorn nicht zur Verfügung, da sie für Planegg in der Damen-Bundesliga aufläuft. In der Kurstadt erwartet die Renken ein Team, das im Sommer verstärkt wurde. Beispielsweise schloss sich Stephan Stiebinger, der vormals für den TEV aktiv war, den Aibdogs an. „Bad Aibling hat zum Auftakt gegen Sonthofen verloren, aber die sind eine andere Hausnummer. Aibling hat sich im Sommer verstärkt, das wird alles andere als ein leichtes Spiel für uns“, erklärt Weiler, der dennoch Burgau als die höhere Hürde sieht. „Wir dürfen uns nicht mit dem Schiedsrichter oder dem Gegner einlassen, sondern müssen über 60 Minuten kompakt unser Spiel durchziehen. Defensiv sind wir letzte Woche schon super gestanden und zu Hause hoffen wir wieder auf die Unterstützung der Fans. Das ist für die Mannschaft wichtig und in der Landesliga wird inzwischen gutes Eishockey gespielt“, appelliert Weiler auch an die TEV-Fans, die Renken am heutigen Freitag zu unterstützen. ts