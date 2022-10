Mission Klassenerhalt beginnt für SG Schliersee/Miesbach 1b

Bereit für die Saison: Die Cracks der SG Schliersee/Miesbach 1b wollen auch in der kommenden Spielzeit den Abstieg vermeiden. © Christian Scholle

Die SG Schliersee/Miesbach 1b startet gegen den SC Forst in die neue Saison der Eishockey-Landesliga.

Schliersee/Miesbach – Am Sonntag wird es für die SG Schliersee/Miesbach 1b in der Landesliga B erstmals ernst. Mit dem Heimspiel gegen den SC Forst um 18 Uhr im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion beginnt die neue Spielzeit. Die Renken sind optimistisch, denn sie konnten alle ihre Vorbereitungsspiele gewinnen und setzten sich dabei unter anderem gegen den letztjährigen Meister SC Reichersbeuern durch. Die vergangene Saison schloss die SG auf Rang zwei der Abstiegsrunde ab und auch heuer lautet das Saisonziel Klassenerhalt. „Wir wollen gutes Eishockey spielen und den einen oder anderen Favoriten ärgern“, erklärt der Sportliche Leiter Markus Voit.

Nicht mehr mit dabei sind bei den Renken Christian Keck, Thomas Amann und Simon Obermüller, die ihre Schlittschuhe an den Nagel gehängt haben. Dem stehen vier Neuzugänge gegenüber. Aus dem Miesbacher Nachwuchs rückt Maximilian Merl in die 1b auf, aus der DNL2-Mannschaft des EC Bad Tölz hat sich Nico Kimmerl den Renken angeschlossen, neu sind zudem Keeper Julian Maximilian Jetter (aus Stuttgart) und Julia Zorn (von der SG Bad Bayersoien/Peiting 1b). Zorn überzeugte Coach Mario Weiler, wie auch die drei weiteren Neuen, mit ihrem Spielverständnis. Da die ehemalige Kapitänin der Nationalmannschaft in der Damen-Bundesliga auch noch für den ESC Planegg aufläuft, steht sie am Sonntag gegen Forst nicht zur Verfügung. Zudem fallen Merl und Maximilian Haug verletzungsbedingt aus. Bereits seit Januar mit dabei ist Florian Zeller, der viel Erfahrung mitbringt.

Ziel ist ein Dreier zum Heimdebüt

Die Schlierseer und Miesbacher absolvieren in der Landesliga-Vorrunde 16 Spiele, dann wird die Liga in Auf- und Abstiegsrunde unterteilt. Die besten vier Teams qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde und haben den Klassenerhalt damit bereits in der Tasche. „Die Aufstiegsrunde wäre natürlich der einfachste Weg, um das Saisonziel vorzeitig zu erreichen. Aber das wird sehr schwer“, meint Voit.

Zum Auftakt trifft die SG auf einen bekannten Gegner, den SC Forst. In Peißenberg, wo der SC Forst seine Heimspiele austrägt, kassierte man vergangene Saison eine unnötige Niederlage, zu Hause gab es den erhofften Sieg. „Unser Ziel ist ein Sieg, um gut in die Saison zu kommen. Die Vorbereitung ist gut gelaufen, aber wir dürfen keinen Gegner unterschätzen und müssen immer über 60 Minuten konzentriert bei der Sache sein“, fordert Voit.

Ein Dreier zum Heimdebüt wäre schon ein erster Schritt in die richtige Richtung, der auch die gute Vorbereitung bestätigen würde. Dabei hoffen die Renken natürlich auch heuer wieder auf die Unterstützung der Zuschauer. ts