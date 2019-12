Mit Passau wartet der zweite Mitfavorit auf den TEV Miesbach

Zügig die Aufstiegs-Playoffs buchen

von Thomas Spiesl

Zum zweiten Spitzenspiel binnen 48 Stunden empfängt der TEV Miesbach an diesem Sonntag den EHC Passau. Das erste Bully wird bereits um 17 Uhr ausgeführt. Der Grund hierfür ist keineswegs die weite Anreise der Gäste aus der Drei-Flüsse-Stadt, sondern vielmehr der Familientag beim TEV.

Doch auch das Spiel selbst verspricht einiges. Die Black Hawks bilden mit dem TEV und dem EHC Waldkraiburg, bei dem die Miesbacher am Freitag zu Gast waren – das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor –, das Top-Trio der Bayernliga-Vorrunde. Diese drei Teams werden am Ende ausmachen, wer als Hauptrunden-Meister in die Verzahnungsrunde geht – auch wenn dies nicht von Belang ist.

„Wir wollen so lange wie möglich Erster bleiben, aber wenn wir am Ende Dritter sind, ist es auch kein Beinbruch“, sagt TEV-Trainer Peter Kathan. Es sei schade, dass die Punkte nicht in die Verzahnungsrunde mitgenommen werden.

Vier Punkte fehlen den Miesbachern, bis sie auch theoretisch nicht mehr von den ersten sechs Tabellenplätzen zu verdrängen sind – diese Zähler sollen dieses oder kommendes Wochenende gebucht sein, damit man die letzten Vorrundenspiele zur Vorbereitung auf die entscheidende Saisonphase nutzen kann. Unter der Woche gönnte Kathan seinen Cracks zwei trainingsfreie Tage, ehe man sich am Mittwoch und Donnerstag intensiv auf die beiden Top-Spiele vorbereitete. „Einige Spieler waren bestimmt froh, die Eishalle mal zwei Tage nicht zu sehen“, glaubt Kathan. „Das war nicht schlecht, um wieder Kräfte zu sammeln. Da wir eigentlich am Freitag spielfrei gewesen wären, war der freie Dienstag eh geplant.“

Auf die Kreisstädter wartet vor hoffentlich ansprechender Kulisse eine richtig schwere Aufgabe. Das Hinspiel gewann der TEV vor über 1000 Zuschauern in Passau mit 6:3 – klar wurde das Ergebnis aber erst in den letzten fünf Spielminuten. Auch diesmal wird es ein Duell auf Augenhöhe, denn Petr Sulcak und Jan Sybek, die beiden Legionäre der Black Hawks, gehören genauso zu den zehn besten Scorern der Liga wie die TEV-Stürmer Bobby Slavicek und Filip Kokoska.

Kokoska wird am Sonntag wegen einer Gehirnerschütterung fehlen, auch die Langzeitverletzten Stephan Stiebinger und Thomas Amann fallen aus. Hinter dem Einsatz von Max Hüsken steht ein Fragezeichen. Die Qual der Wahl hat Kathan diesmal wieder auf der Torhüter-Position. Timon Ewert hat seine Probleme am Arm auskuriert und konnte unter der Woche schmerzfrei trainieren.