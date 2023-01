Mit Selbstvertrauen nach Vilshofen: SG Schliersee/Miesbach 1b will beim Auswärtsspiel erneut siegen

Teilen

Eine gute Portion Selbstvertrauen hat die SG Schliersee/Miesbach 1b durch ihren Sieg gegen Selb getankt – hier jubelt Matthias Stumböck über den 1:1-Ausgleich gegen Selb. Nun will das Team möglichst frühzeitig den Ligaverbleib sichern. © Christian Scholle

Schliersee/Miesbach – Die Erleichterung in Reihen der SG Schliersee/Miesbach 1b war am Sonntag nach dem 8:4-Heimsieg gegen den VER Selb riesig. Endlich war es den Renken am zweiten Spieltag der Landesliga-Abstiegsrunde gelungen, wieder mal dreifach zu punkten. Nun wartet ein Doppel-Wochenende mit den Spielen heute Abend in Vilshofen und am Sonntag zu Hause gegen Fürstenfeldbruck auf die Landkreis-Cracks.

Vor allem heute wollen die Renken nachlegen, um sich gleich von den beiden Play-down-Rängen am Tabellenende abzusetzen und möglichst frühzeitig den Ligaverbleib zu sichern. Die Hausherren stehen mit 16 Punkten aktuell auf Rang sechs der Tabelle und haben damit drei Zähler mehr auf dem Konto als die Schlierseer und Miesbacher. Allerdings hat Vilshofen bereits zwei Partien mehr absolviert. Bei einem Auswärtssieg könnte die Spielgemeinschaft im Klassement vorbeiziehen und mindestens einen Platz gutmachen.

Für das Selbstvertrauen wäre das förderlich. Personell sieht es auch ordentlich aus. Florian Weißenbacher hat das Training nach seiner Oberkörperverletzung wieder aufgenommen. Ob er bereits dieses Wochenende wieder auf dem Eis stehen wird, entscheidet sich kurzfristig.

Nicht mit dabei sein wird Sebastian Empl, der sich gegen Selb eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen hat und dieses Wochenende aussetzen muss. Auch Dominik Willibald (Syndesmoseband) fällt weiterhin aus. Ob er diese Saison noch einmal zurückkehrt, ist aktuell noch offen. Dafür können die Renken auf die eine oder andere Verstärkung aus dem Bayernliga-Kader hoffen, sofern es dort keine kurzfristigen Ausfälle gibt.

„Vilshofen sehe ich auf einem Level mit Moosburg und Selb. Wir werden die ersten Minuten schauen, was auf uns zukommt“, sagt SG-Trainer Mario Weiler, der drei Punkte als Ziel ausgegeben hat. „Wichtig wird wieder sein, die Kleinigkeiten richtig zu machen. Wir müssen unsere Chancen wie gegen Selb nutzen und 60 Minuten defensiv arbeiten.“ Jedoch sei es in der Landesliga sehr schwer, einen Gegner zu 100 Prozent zu verteidigen und kaltzustellen. „Auf keinen Fall darf bei uns nicht wieder der Schlendrian reinkommen.“ ts