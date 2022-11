Mit Wille und Kampfgeist punkten: SG Schliersee/Miesbach 1b zweimal auswärts gefordert

Im Angriff läuft es für die SG Schliersee/Miesbach 1b um Hannes Schorer bislang ganz ordentlich. © Thomas Plettenberg

Die SG Schliersee/Miesbach 1b ist am Wochenende zweimal auswärts gefordert und will in Sonthofen und Lechbruck die Punkteausbeute verbessern.

Schliersee/Miesbach – Ein hartes Wochenende mit zwei schweren Auswärtsspiel liegt vor der SG Schliersee/Miesbach 1b in der Landesliga B. Am Freitag (20 Uhr) führt die Reise zunächst nach Sonthofen, das Team spielt nach der Rückkehr in die Landesliga stets vor mehreren Hundert Zuschauern und fuhr aus den ersten vier Spielen vier Siege ein. Am Sonntag geht es für die SG dann ins Freiluftstadion nach Lechbruck. Erst am vergangenen Wochenende hatte die Spielgemeinschaft den ERC zu Hause nach Verlängerung bezwungen (wir berichteten).

Allerdings sind die personellen Vorzeichen eher suboptimal. Max Haug (Rippen), Benedikt Galler und Matthias Stumböck (beide krank) fallen aus. Florian Zeller kann berufsbedingt wohl nur am Sonntag spielen, Julia Zorn nur am Freitag. Zudem sind Max Merl und Korbinian Zankl angeschlagen, werden aber wohl auf die Zähne beißen.

„Wir haben in Sonthofen nichts zu verlieren und werden uns nicht nur hinten reinstellen. Gegen einen solch spielstarken Gegner ist Disziplin gefordert. Wir dürfen keine leichten Strafzeiten nehmen, das wird sofort bestraft“, erklärt SG-Trainer Mario Weiler. Mit Blick auf das Spiel in Lechbruch sagt er: „Das Eis wird dort wohl rechtzeitig fertig. Wir tun uns in Freiluftstadien meist schwer, die Punkte sind aber wichtig für die Abstiegsrunde.“

Tippl: An Stellschrauben drehen

Im Team der Renken ist die Stimmung nach acht Punkten aus den ersten sechs Spielen und einem Platz im Mittelfeld gut. „Ich bin begeistert, wie die Mannschaft zusammenhält und sich nie aufgibt. Wille und Kampfgeist sind enorm. Wir lassen uns aber zu oft von strittigen Schiedsrichterentscheidungen ablenken und machen uns mit Strafzeiten selbst das Spiel kaputt“, berichtet SG-Kapitän Florian Tippl, der genau wie Weiler mehr Disziplin und ein Fernbleiben von der Strafbank fordert. „Beim Aufbau unter Druck und beim Überzahlspiel können wir noch an einigen Stellschrauben drehen, daran müssen wir noch arbeiten. In Sonthofen werden wir versuchen, für eine Überraschung zu sorgen. In Lechbruck erwarte ich drei Punkte. Dafür müssen wir die Erkenntnisse aus dem letzten Spiel umsetzen und die Fehler abstellen“, sagt Tippl.

Die Landkreis-Cracks gehen also mit breiter Brust in ein schweres Wochenende und wollen keinesfalls mit leeren Händen in die neue Woche starten. ts