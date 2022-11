Nah dran an der Sensation: Renken unterliegen in ihrem besten Spiel der Saison beim ERC Sonthofen mit 3:5

Pleite für die Renken. © Stefan Schweihofer

Vor einer beeindruckenden Kulisse von über 500 Zuschauern sammelte die SG Schliersee/ Miesbach 1b am Freitagabend in Sonthofen zwar viel Lob und Sympathiepunkte, aber keine Zähler für die Eishockey-Landesliga. Am Ende mussten sich die Renken beim Aufstiegsfavoriten der Gruppe B mit 5:3 geschlagen geben.

„Es war von uns das beste Spiel der Saison gegen einen richtig starken Gegner. Am Anfang hatten wir etwas Respekt. Sonthofen begann gleich druckvoll, aber wir haben dann gut verteidigt“, berichtete SG-Trainer Mario Weiler.

So gingen die Hausherren nach sechs Minuten in Führung, doch Tobias Eggert glich direkt im Gegenzug aus zum 1:1. Auch das zweite Tor der Hausherren konterte erneut Eggert. So ging es mit dem 2:2 ausgeglichen in die erste Pause. „Wir hatten immer die richtige Antwort parat und haben gut foregecheckt“, lobte Weiler. „Damit hat Sonthofen nicht gerechnet und ist auch nicht wirklich damit klargekommen, dass wir als Mannschaft so hart draufgehen.“

Auch im zweiten Durchgang konnten die Schlierseer und Miesbacher das Spiel offenhalten. Sonthofen legte zwar erneut vor, aber diesmal war es Dominik Willibald, der ausglich und auf 3:3 stellte. Bitter war hingegen der vierte Treffer für die Gastgeber, der lediglich neun Sekunden vor der zweiten Drittelsirene fiel. „Zu dem Zeitpunkt haben wir die Drittelpause herbeigesehnt. Doch Sonthofen hat sich festgespielt und am kurzen Pfosten getroffen“, berichtete Weiler weiter.

Die Renken versuchten im Schlussdrittel noch einmal alles, zogen in Überzahl sogar noch den Keeper. Doch Sonthofen fuhr am Ende einen verdienten 5:3-Erfolg ein. Ein Sonderlob verdienten sichdabei nicht nur die kampfstarken Gäste, sondern auch das Schiedsrichtergespann. „Sie haben das Spiel laufen lassen“, lobte Weiler. „So stelle ich mir das eigentlich immer vor. Bei uns hat die Disziplin wie gefordert gestimmt. Das hat die Mannschaft gut umgesetzt. Mit der Leistung der Mannschaft bin ich vollauf zufrieden. Das müssen wir jetzt mitnehmen für die kommenden Wochen“, resümierte Weiler nach dem Schlusspfiff.

ERC Sonthofen – Schliersee/Miesbach 1b 5:3 (2:2/2:1/1:0)

SG Schliersee/ Miesbach 1b: Grasser (Jetter) – F. Empl, S. Empl, Zankl, Mühlpointner, Kögl, Weißenbacher – Seefeldt, Eggert, Dreier, Zorn, Tippl, Willibald, Pfeiffer, Kimmerl, Schorer.

Tore: 1:0 (6.) Havlicek (Kames, Sill), 1:1 (7.) Eggert, 2:1 (12.) Sill (Kames, Havlicek), 2:2 (12.) Eggert (Dreier, Zorn), 3:2 (27.) Sill (Mische, Havlicek), 3:3 (33.) Willibald, 4:3 (40.) Kames (Havlicek, Sill), 5:3 (54.) Schütze (Mische).

Strafen: ERC 8 – SG 8.

Zuschauer: 509.