Renken rutschen auf Playdown-Platz

Nicht nah genug am Gegenspieler waren die Cracks der SG Schliersee/Miesbach 1b gegen Moosburg. © TP

Die SG Schliersee/Miesbach 1b kassiert eine 2:7-Heimniederlage gegen den EV Moosburg und rutscht auf einen Playdown-Platz in der Eishockey-Landesliga.

Schliersee/Miesbach – Nichts wurde es mit dem erhofften Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga für die SG Schliersee/Miesbach 1b. Nach zwei Niederlagen gegen direkte Konkurrenten stehen die Renken sogar erstmals auf einem Playdown-Platz. „Wir sind jetzt voll im Abstiegskampf, aber wir haben noch vier Spiele. Wir haben es selbst vergeigt und müssen gemeinsam aus dem Schlamassel rauskommen. Aber wir haben für diese Situation die richtige Mannschaft, die alles geben und den Klassenerhalt schaffen wird“, gibt sich SG-Trainer Mario Weiler weiterhin optimistisch.

Nach der unerwarteten Niederlage in Ottobrunn gab es für die SG auch beim Heimspiel gegen den EV Moosburg nichts zu holen. Die Renken verloren mit 2:7, allerdings klingt das Ergebnis deutlicher, als das Spiel war. Drei der sieben Gäste-Treffer fielen in der Schlussphase, als die Renken den Keeper zugunsten eines sechsten Feldspielers gezogen hatten.

Die Schlierseer und Miesbacher gingen verstärkt mit drei Bayernliga-Spielern in die Partie, lagen aber bereits zur ersten Pause nach einem Tor in doppelter Unterzahl zurück. „Das Spiel haben wir auf der Strafbank verloren. Es hat an der Disziplin gefehlt, so etwas darf uns nicht passieren. Wir sind aber generell zu weit weg vom Gegner, so kommen auch unsere Strafzeiten zustande. Das war der große Knackpunkt, denn bei Fünf-gegen-Fünf waren wir nicht die schlechtere Mannschaft“, berichtete Weiler.

Nach der Pause zeigten sich die Gäste weiterhin effizient, erzielten das 2:0, das 3:0 fiel wiederum im Powerplay, das 4:0 war sogar ein Shorthander. Allerdings war der Puck aus Sicht der Hausherren nicht über der Linie. Die Schiedsrichter erkannten den Treffer aber an. Yannick Dreier verkürzte zum 1:4, nach dem 2:4 von Florian Tippl zu Beginn des Schlussabschnitts keimte bei den Renken noch einmal Hoffnung auf. Doch die Gäste schraubten das Resultat auf 7:2 in die Höhe.

„Moosburg hat clever gespielt und die Scheibe laufenlassen. Wir dürfen jetzt nicht den Kopf hängen lassen, sondern müssen im Training weiterarbeiten. Zum einen an der Rückwärtsbewegung, außerdem müssen wir uns mehr Schüsse im Slot erarbeiten. Leider haben wir keinen echten Knipser“, sagte Weiler. ts

Schliersee/Miesbach 1b – EV Moosburg 2:7 (0:1/1:3/1:3)

SG 1b: Veicht (Jetter) - F. Empl, S. Empl, Zankl, Kögl, Weißenbacher - Eggert, Dreier, Zorn, Tippl, Galler, Meineke, Zeller, Thyroff, Kimmerl, Ziegler, Stumböck, Schorer.

Torfolge: 0:1 (18.) Groß (Seidlmayer, Eigner), 0:2 (25.) Asen (Groß, Eigner), 0:3 (33.) Schreiber (Asen, Majercik), 0:4 (35.) Chagnon, 1:4 (35.) Dreier (Meineke), 2:4 (44.) Tippl (Zeller, Eggert), 2:5 (58.) Chagnon, 2:6 (60.) Retzer, 2:7 (60.) Franz (Eigner).

Strafen: SG 21 + Spieldauer gegen Weißenbacher - EV 16.

Zuschauer: 49.