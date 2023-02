Niederlage gegen Vilshofen: SG Schliesee/Miesbach 1b muss in Playdowns

Noch mindestens zweimal steht Mario Weiler in dieser Saison an der Bande. © TP

Die SG Schliersee/Miesbach 1b verliert das letzte Spiel der Landesliga-Abstiegsrunde gegen Vilshofen und muss in die Playdowns. Dort geht es gegen den SC Forst.

Schliersee/Miesbach – Jetzt ist es doch passiert: Die SG Schliersee/Miesbach 1b muss in die Landesliga-Playdowns. Bis zuletzt hatten die Renken gehofft, den Klassenerhalt über die Abstiegsrunde zu realisieren. Durch die 3:5-Niederlage beim abschließenden Heimspiel gegen den ESC Vilshofen steht nun aber fest, dass die Landkreis-Cracks als Tabellenletzter der Abstiegsrunde in die entscheidende K.o.-Serie gegen den Abstieg in die Bezirksliga müssen.

Gegner wird der SC Forst sein, gespielt wird im Modus Best-of-three. Heimrecht haben die Nature Boys, dennoch findet das erste Spiel der Serie am Freitag, 3. März, um 20 Uhr im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion statt. Aufgrund der Ansetzungen der Bayernliga-Playoffs war ein Heimrecht-Tausch nötig geworden. Am Sonntag steigt die zweite Partie in Peißenberg. Dort würde, falls nötig, am Freitag, 10. März, auch das entscheidende dritte Spiel stattfinden.

Gegen Vilshofen hätten die Renken einen Sieg gebraucht, um bei einer gleichzeitigen Niederlage von Ottobrunn den Ligaverbleib doch noch auf direktem Weg zu schaffen. Doch man erwischte einen denkbar schlechten Start. Bis zur zehnten Minute führten die Gäste aus Vilshofen, für die es nur noch um die Ehre ging, mit 3:0. „Wir haben viel geredet und uns viel vorgenommen, dann aber die ersten zehn Minuten total verpennt. Vielleicht wollten wir da auch zu viel“, meinte Trainer Mario Weiler. Er wechselte die Torhüter, dann ging es mit dem 0:3 in die Kabinen. „Wir waren wieder zu weit weg und wurden klassisch ausgekontert.“

SG kommt auf 3:5 heran

Im zweiten Durchgang bäumten sich die Hausherren nach dem Anschlusstreffer von Maximilian Meineke auf und schienen ins Spiel zu finden. Just in dieser Phase stellte aber Vilshofen mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her. Im Schlussdrittel warfen die Schlierseer und Miesbacher alles nach vorne und kamen durch zwei Treffer von Kapitän Florian Tippl auf 3:4 heran. Gut sieben Minuten waren da noch zu spielen. Doch es wollte trotz der Offensivbemühungen kein weiterer Treffer mehr fallen, sodass die Gäste mit einem Empty-Net-Goal in letzter Sekunde den Sack zu und den 5:3-Erfolg perfekt machten. „Das Spiel ist ein Spiegelbild der gesamten Saison. Zwanzig Minuten Eishockey zu spielen, reicht im Abstiegskampf halt einfach nicht. Wir lassen dem Gegner immer noch zu viele Räume“, resümierte Weiler.

Nun geht der Blick in Richtung Playdowns, schließlich wollen die Landkreis-Cracks mit aller Macht in der Landesliga bleiben. „Forst ist ein ähnlicher Verein wie wir, sie haben eine kämpferische Mannschaft. In der Vorrunde haben wir zwar zweimal gewonnen, aber es war immer knapp. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen, aber es wird sicher ein heißes Duell, in dem um jeden Zentimeter gekämpft wird“, blickt Weiler auf das kommende Wochenende voraus.

Nicht mit dabei sein wird dann Nico Kimmerl, der gegen Vilshofen einen Puck ans Kinn bekam und mit zwölf Stichen genäht werden musste. Am Freitag fällt der Angreifer aufgrund einer leichten Gehirnerschütterung mit Sicherheit noch aus. ts

Schliersee/Miesbach 1b - ESC Vilshofen 3:5 (0:3/1:1/2:1)

SG 1b: Veicht (10. Grasser) - F. Empl, S. Empl, Zankl, Kögl, Merl, Weißenbacher - Seefeldt, Eggert, Dreier, Meineke, Tippl, Galler, Zeller, Willibald, Pfeiffer, Kimmerl, Ziegler, Stumböck, Schorer.

Torfolge: 0:1 (4.) S. Stern (Artmann, Bulga), 0:2 (9.) J.-F. Stern (Sagerer), 0:3 (10.) S. Stern (Sagerer, Artmann) 5-4 PP, 1:3 (32.) Meineke (Kögl, Dreier), 1:4 (34.) Wiederer (Brunner, Retzer), 2:4 (47.) Tippl (Zeller, Schorer) 5-4 PP, 3:4 (53.) Tippl (Zeller), 3:5 (60.) Grinwald (S. Stern, Artmann) ENG.

Strafen: SG 6 - ESC 8.

Zuschauer: 36.