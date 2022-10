Noch nicht konstant genug: SG 1b verliert gegen Trostberg

Die Chancenverwertung der SG 1b, hier durch Florian Zeller, stimmte gegen Trostberg noch nicht. © Thomas Plettenberg

Von Beginn an auf Augenhöhe agierte die SG Schliersee/Miesbach 1b im Duell mit dem TSV Trostberg, kann aber keine Punkte einfahren.

Schliersee/Miesbach – Die SG Schliersee/Miesbach 1b hat gegen einen starken TSV Trostberg in der Landesliga B erneut unter Beweis gestellt, dass sie mit jeder Mannschaft der Klasse mitspielen kann. Zu einem Punktgewinn reichte es aber nicht, die Renken mussten sich im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion mit 4:6 geschlagen geben.

„Es war eine enge Kiste und das erwartet schwere Spiel. Wir machen den Gegner leider selbst stark, die leben nur von unseren Fehlern und haben diese auch eiskalt ausgenutzt. Die Niederlage geht auf unsere eigene Kappe. Wir schaffen es noch nicht, über 60 Minuten konstant unser Spiel zu machen“, resümierte SG-Trainer Mario Weiler.

Trostberg war von beginn an an keineswegs übermächtig. Tobias Eggert brachte die Gastgeber früh in Führung. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs leisteten sich die Landkreis-Cracks allerdings einige Patzer, sodass die Gäste mit einer 3:1-Führung in die erste Pause gehen konnten. „Das darf uns nicht passieren, wir haben im eigenen Torraum zu viele Nachschüsse zugelassen und Trostberg hat das clever genutzt“, berichtete Weiler.

Im zweiten Durchgang hatten die Schlierseer und Miesbacher immer mehr Chancen, ließen diese aber liegen, sodass die Gäste auf 4:1 erhöhten, ehe Benedikt Galler mit dem 2:4 wieder für Hoffnung sorgte. Die Gäste trafen kurz darauf zum 5:2, ehe wiederum Galler für den 3:5-Pausenstand sorgte. „Im dritten Drittel waren wir dann am Drücker und haben offensiver gespielt. Trostberg hatte aber auch immer wieder Konter. Die sind mit vier Kontingentspielern angetreten. Da frage ich mich schon, was die in der Landesliga wollen. Wir gehen in die Arbeit, um uns unser Hobby zu finanzieren“, ärgerte sich Weiler zurecht.

Die Trostberger sorgten Mitte des letzten Abschnitts mit dem 6:3 für die Vorentscheidung. Das 4:6 von Florian Empl gut eine Minute vor Ende kam zu spät, um noch eine Wende einzuleiten. „Mit der Leistung der Mannschaft bin ich trotz der Niederlage insgesamt zufrieden. Wir sprechen nächste Woche nur kurz darüber, dann ist das abgehakt. Das Ärgerliche ist, dass wir uns selbst nicht für die Leistung belohnen. Wir bringen es noch nicht über 60 Minuten aufs Eis. Aber wenn wir es schaffen, einen Gang hochzuschalten, sind wir in der vorderen Tabellenhälfte dabei“, ist Weiler von der Klasse seines Teams überzeugt. ts

Schliersee/Miesbach 1b – TSV Trostberg 4:6 (1:3/2:2/1:1)

SG 1b: Veicht (Grasser) - Haug, F. Empl, S. Empl, Zankl, Weißenbacher - Seefeldt, Eggert, Dreier, Zorn, Tippl, Galler, Zeller, Willibald, Kimmerl, Ziegler, Stumböck, Schorer:

Torfolge: 1:0 (5.) Eggert (Zeller, Dreier), 1:1 (8.) Dvorak (Rossmanith, Grapentine), 1:2 (14.) Rossmanith (Grapentine, Heitauer), 1:3 (16.) Heitauer (Grapentine, Rossmanith), 1:4 (29.) Grapentine (Rossmanith), 2:4 (33.) Galler (Kimmerl), 2:5 (36.) Poricky (Feldner, Schwabl), 3:5 (40.) Galler (Willibald, Kimmerl), 3:6 (49.) Rossmanith (Grapentine, Bozner), 4:6 (59.) F. Empl (Dreier, Weißenbacher).

Strafen: SG 2 - TSV 6.

Zuschauer: 30.