Ohne Druck: SG 1b bestreitet letztes Saisonspiel in Pfronten

Mehr Spielanteile hatte die SG Schliersee/Miesbach 1b (blau-gelb) im Hinspiel gegen den EV Pfronten. © Steffen Gerber

Das letzte Saisonspiel in der Landesliga kann die SG Schliersee/Miesbach 1b ohne Druck angehen. Der Klassenverbleib ist bereits sicher.

Schliersee/Miesbach – Durch die beiden Heimsiege gegen den SC Forst und den EV Pfronten am vergangenen Wochenende hatte die SG Schliersee/Miesbach 1b den Klassenerhalt in der Landesliga so gut wie in der Tasche. Mitte der Woche sorgte dann die Mitteilung des Bayerischen Eissportverbands (BEV) für Gewissheit: Wie berichtet, wird der Abstieg auch in dieser Saison ausgesetzt. Die Renken spielen also auch in der Spielzeit 2022/23 in der Landesliga.

Dennoch steht noch ein letztes Pflichtspiel an: Am Freitag um 20 Uhr sind die Landkreis-Cracks beim EV Pfronten zu Gast. „Man hat beim Training schon gemerkt, dass eine andere Stimmung in der Kabine war als vergangene Woche. Aber wir wollen auch in Pfronten drei Punkte mitnehmen und fahren nicht zum Spaß ins Allgäu“, erklärt SG-Trainer Mario Weiler.

Weiler hofft auf faires Spiel

Sebastian Empl und Florian Weißenbacher kehren wieder zurück in den Kader. Zwischen den Pfosten wird Felix Mühldorfer aus dem Nachwuchs des TEV Miesbach stehen. „Er war die ganze Saison immer wieder als Back-up dabei und hat sich diesen Einsatz verdient“, sagt Weiler. Als Back-up reist Luca Grasser mit nach Pfronten.

Die Hausherren, die noch mit null Punkten am Tabellenende stehen, waren sicherlich der größte Profiteur der Entscheidung des BEV und können nun ohne Druck ins Heimspiel gegen die Renken gehen. „Ich hoffe auf ein faires Spiel. Die Saison ist bald zu Ende, jetzt wäre es gut, wenn sich beim letzten Match auch niemand mehr verletzt“, sagt Weiler.

Mit einem Dreier zum Abschluss im Gepäck würde die Heimreise aus dem Allgäu den Landkreis-Cracks aber sicherlich noch mehr Spaß machen. ts