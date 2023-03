Playdown-Auftakt: SG Schliersee/Miesbach 1b empfängt SC Forst

Erfolgreich gestartet: Die SG Schliersee/Miesbach 1b gewann in der Vorrunde zweimal gegen den SC Forst. © STS

Die SG Schliersee/Miesbach 1b empfängt SC Forst zum ersten Playdown-Duell der Eishockey-Landesliga.

Schliersee/Miesbach – Für die SG Schliersee/Miesbach 1b geht es in den nächsten acht Tagen um den Klassenerhalt in der Landesliga. Wie berichtet, müssen die Landkreis-Cracks in die Playdowns gegen den Abstieg und treffen dabei auf den SC Forst.

Als Tabellenletzter der Abstiegsrunde müssten die Renken dabei eigentlich zuerst auswärts antreten. Da der Spieltermin dann aber mit den Bayernliga-Teams des TEV Miesbach und des TSV Peißenberg kollidieren würde, tauschte man kurzerhand das Heimrecht im ersten und zweiten Spiel. So empfängt die SG am heutigen Freitag um 20 Uhr den SC Forst im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion. Das zweite Duell steigt am Sonntag um 17.45 Uhr in Peißenberg.

„Die Chancen stehen 50:50. Ein guter Start wäre für uns sehr wichtig, deshalb wollen wir das Heimspiel unbedingt gewinnen. Vielleicht kommt es uns entgegen, dass wir zuerst zu Hause spielen können, obwohl wir das Heimrecht eigentlich letztes Wochenende selbst verspielt haben. Wir wollen möglichst in zwei Spielen alles klar machen. Dafür ist ein guter Start das A und O“, sagt SG-Trainer Mario Weiler.

Weiler: Müssen 110 Prozent geben

Allerdings muss er sein Team wieder einmal umstellen. Für Florian Weißenbacher ist die Saison wegen Hüftproblemen vorzeitig beendet. Dies gilt auch für Yannick Dreier, der immer noch Probleme am Kopf und Nacken hat. Max Haug ist ohnehin verletzt. Nico Kimmerl, der am Sonntag einen Puck ins Gesicht bekommen hat, bekommt heute seine Fäden gezogen und kann ebenfalls nicht auflaufen. Dafür steht Dominik Willibald nach überstandener Verletzung am Syndesmoseband wieder zur Verfügung. „Er ist immer für ein Tor gut“, sagt Weiler über den Rückkehrer.

Als Unterstützung aus dem Bayernliga-Kader wird Lukas Kögl heute Abend im blau-gelben Trikot auflaufen. Welcher der drei Keeper Markus Veicht, Maximilian Jetter und Luca Grasser zwischen den Pfosten stehen wird, hält sich Weiler offen. Einsatzbereit sind alle drei. „Wir brauchen jetzt 110 Prozent von jedem einzelnen Spieler. Bei uns ist jeder bereit, wir wollen den Klassenerhalt unbedingt und halten jetzt erst recht zusammen“, sagt Weiler.

SG gewann beide Duelle in der Vorrunde

Die Gäste vom SC Forst sind ein altbekannter Gegner. Zumeist versuchen die Nature Boys, die Scheibe tief zu spielen und über die schnellen Außen das Hybrid-Icing zu unterbinden. „Damit sind wir zuletzt gut zurechtgekommen“, erinnert sich der SG-Coach. Seine Schützlinge konnten in die Vorrunde beide direkten Duelle für sich entscheiden. Zu Hause siegten die Renken mit 3:0, auswärts mit 3:2. „Forst ist ein ähnliches Verein wie wir. Sie spielen sehr kampfbetont. Es wird sicher ein enges Spiel, denn die beiden Duelle sind schon eine Zeit her und sie scheinen sich in der Abstiegsrunde gefangen zu haben“, blickt Weiler auf die Vorrunde zurück, in der Forst nur sechs Punkte holte.

Dennoch zählt für die Renken heute Abend zum Auftakt nur ein Sieg, sonst droht schon am Sonntag der Abstieg in die Bezirksliga. ts