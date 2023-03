Playdown-Spiel Nummer zwei: Renken müssen in Peißenberg bestehen

Teilen

Weiß, was er sehen will: SG-Trainer Mario Weiler. © Thomas Plettenberg

Im zweiten Spiel der Landesliga-Playdowns muss die SG Schliersee/Miesbach 1b beim SC Forst ran.

Schliersee/Miesbach – Der Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga geht für die SG Schliersee/Miesbach 1b an diesem Wochenende in die entscheidende Phase. In der Abstiegsrunde versäumten es die Renken, den Ligaverbleib vorzeitig einzutüten. Entsprechend müssen sie den Gang in die Bezirksliga in den Playdowns gegen den SC Forst vermeiden. Gespielt wird im Modus Best-of-three. Das erste Duell am Freitag in Miesbach war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet, das Ergebnis kann auf unserer Facebook-Seite (Lokalsport Landkreis Miesbach) nachgelesen werden. Am Sonntag um 17.45 Uhr steigt das zweite Spiel in der Peißenberger Eishalle, wo die Nature Boys vom SC Forst ihre Heimspiele austragen.

Auch wenn die jüngsten Resultate der Spielgemeinschaft nicht unbedingt vielversprechend waren, gehen die Renken optimistisch in die Partie. „Es hat in den letzten Spielen meistens nicht viel gefehlt. Wenn jeder Spieler noch einmal alles abruft, bin ich überzeugt, dass es mit dem Klassenerhalt klappt. Wir müssen unser Spiel über 60 Minuten abrufen und nicht nur phasenweise“, fordert Trainer Mario Weiler.

Er kann in Peißenberg wieder auf die Dienste des genesenen Dominik Willibald bauen. Möglicherweise steht auch Nico Kimmerl auf dem Eis, der vergangenes Wochenende eine Scheibe ins Gesicht bekommen hatte. Nicht mit dabei sein werden hingegen die verletzten Florian Weißenbacher, Yannick Dreier und Max Haug.

SC Forst steigerte sich in Abstiegsrunde

Der SC Forst ging als Letzter der Vorrunde mit nur sechs Punkten in die Abstiegsrunde, steigerte sich dort aber deutlich und mit 21 Zählern fehlten nur zwei Punkte zum direkten Klassenerhalt. „Forst spielt ähnlich kämpferisch wie wir, das wird sicher eine ganz enge Sache“, weiß Weiler. Entsprechend wurde bei den Landkreis-Cracks beim Training während der Woche noch einmal am „Fine-Tuning“ (Weiler) gearbeitet. Oftmals kassierten die Renken zuletzt nach individuellen Fehlern unnötige Gegentore und ließen den Rivalen zu viele Räume. Diese Patzer gilt es nun schnell abzustellen.

„Forst hat in der Abstiegsrunde gute Ergebnisse gegen die vermeintlich starken Mannschaft eingefahren, wir sind auf jeden Fall gewarnt“, erklärt der SG-Coach. Die beiden Siege in den direkten Duellen der Vorrunde dürfe man nicht überbewerten.

Allzu viel wollen sich die Renken aber gar nicht mit dem Gegner beschäftigen, sondern an die eigenen Stärken glauben. „Meistens hat es an den Kleinigkeiten gefehlt. Wir haben noch einmal viel miteinander geredet und wollen den Klassenerhalt unbedingt gemeinsam schaffen“, berichtet Weiler. Mindestens ein Sieg in der Fremde ist dazu nötig, um die Serie für sich zu entscheiden. Gelingt dies bereits am Sonntagabend, hätte bei den Renken sicherlich niemand etwas dagegen einzuwenden. ts