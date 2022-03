Punkte dringend benötigt: SG 1b eröffnet Doppel-Heimspiel-Wochenende gegen SC Forst

Weiß, was er sehen will: der neue SG-Trainer Mario Weiler. © Thomas Plettenberg

Zwei entscheidende Heimspiele warten auf die SG Schliersee/Miesbach 1b. Zunächst geht es gegen den SC Forst.

Schliersee/Miesbach – Auf die SG Schliersee/Miesbach 1b wartet ein vorentscheidendes Wochenende. Am heutigen Freitag um 20 Uhr wartet das Heimspiel gegen den SC Forst, am morgigen Samstag empfangen die Renken den EV Pfronten. Gegen zwei direkte Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg aus der Landesliga sind die Landkreis-Cracks ambitioniert. „Das Ziel sind sechs Punkte. Was gibt es Schöneres als vier Tage hintereinander mit den Kumpels Eishockey zu spielen? Es ziehen alle an einem Strang und wir können einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen“, erklärt SG-Trainer Mario Weiler.

Gegen den heutigen Gegner Forst taten sich die Schlierseer und Miesbacher bislang schwer. Beim Hinspiel musste man sich in Peißenberg mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben. Dieses Mal wollen die Renken als Sieger vom Eis gehen und damit die beiden jüngsten Niederlagen in Bad Wörishofen und gegen Bad Aibling vergessen machen.

„Forst spielt komisches Eishockey. Sie haben schnelle Außen, spielen die Scheibe tief und versuchen, uns dann zu überrennen. Das ist ein unangenehmer Gegner“, weiß Weiler. Entsprechend hat er seine Mannschaft auf die Aufgabe vorbereitet. So sollen sich den Verteidigern im Aufbau mehr Anspielmöglichkeiten bieten, zudem waren der Zug zum Tor und der Abschluss ein großes Thema.

Keeper Veicht fällt weiter aus

Personell sieht es bei den Gastgebern gut aus, bis auf Keeper Markus Veicht, der noch immer an einer Gehirnerschütterung laboriert, können die Landkreis-Cracks aus dem Vollen schöpfen. Heute Abend wird Luca Grasser zwischen den Pfosten stehen. Als Back-up fungiert der Sportliche Leiter Markus Voit, der auch an den Trainingseinheiten in den vergangenen Tagen teilgenommen hat.

Umstellungen gibt es für das Spiel gegen Forst lediglich bei der Zusammenstellung der Verteidiger-Pärchen, im Angriff bleibt alles beim Alten. „Ich gebe den Sturmreihen weiterhin mein Vertrauen“, sagt Weiler. Dieses Vertrauen gilt es nun zurückzuzahlen. ts