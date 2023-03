Rechnung ohne die Renken gemacht: SG gleicht Serie gegen SC Forst aus

Die Hoffnung lebt: Die SG Schliersee/Miesbach 1b feierte ihren Sieg in Peißenberg ausgelassen auf dem Eis. © Ralf Ruder

Die SG 1b lebt noch. In den Landesliga-Playdowns feierten die Renken nach der unglücklichen 0:1-Penalty-Niederlage am Freitag zwei Tage später einen 3:2-Auswärtssieg beim SC Forst.

Dieses Mal entschied ein Treffer in der Verlängerung die Partie. In der Serie steht es nach Siegen 1:1, sodass es ein drittes und entscheidendes Duell geben wird. Dieses ist eigentlich für Freitag, 10. März, in Peißenberg angesetzt. Da dort aber möglicherweise das Bayernliga-Team sein erstes Halbfinale austragen wird, sind die Teams über den exakten Termin und Spielort noch im Austausch.

„Letztlich war unser Sieg verdient“, sagt SG-Trainer Mario Weiler. „Wir wollten es etwas mehr. Forst hat gemeint, sie können leicht alles klar machen, aber da haben sie die Rechnung ohne uns gemacht.“ Jetzt entscheide sich alles im dritten Spiel. „Wir wollen den Abstieg unbedingt vermeiden.“

Nach vier torlosen Dritteln am Freitag war auch der erste Abschnitt des zweiten Duells ereignisarm. Chancen waren Mangelware, die Partie plätscherte wieder ohne Treffer vor sich hin. Bei den Gästen stand erneut Luca Grasser im Tor, der am Freitag überzeugt hatte. „Markus Veicht hat das Signal gegeben, dass Luca nach seiner starken Leistung wieder spielen soll“, berichtet Weiler. „Der hat das erneut hervorragend gemacht und wurde verdient zum Spieler des Spiels gewählt.“

Im zweiten Abschnitt fand Forst besser in die Partie. Zwei Mal ließen die Renken den Nature Boys vor dem Tor zu viel Platz, und beide Male verwerteten die Gastgeber den Abpraller clever. Plötzlich stand es 2:0, und die SG hatte den Abstieg vor Augen.

Doch die Gäste drehten das Spiel im zweiten Durchgang. Benedikt Galler fälschte einen Schuss von Lukas Kögl zum 2:1 ins Netz ab. „Mit diesem Tor ging ein Ruck durch die Mannschaft“, erzählt Weiler. Die SG drückte auf den Ausgleich, und dieser fiel auch drei Minuten vor der zweiten Pause. Josef Ziegler stellte mit dem 2:2 wieder alles auf null.

Im Schlussdrittel hatten dann beide Seiten Möglichkeiten. „Es war ein offenes Spiel, in dem es hin und her ging“, sagt Weiler. „Wir hätten in Überzahl noch ein Tor machen können, Forst hat den Pfosten getroffen. Es war spannend bis zur letzten Minute, und auch das Schiedsrichter-Gespann hat das sehr gut gemacht und viel laufen gelassen, sodass echter Spielfluss zustande kam.“

In der Verlängerung hatten die Gäste Spielgeschehen bei Vier-gegen-vier gut im Griff und wurden schnell belohnt: Hannes Schorer hatte mit dem Puck hinter dem gegnerischen Tor Platz, zog vor das Gehäuse und traf flach mit der Rückhand zum Sieg für die Renken.

Jubel und Erleichterung waren bei der SG riesig. Nun bereiten sich die Renken auf das entscheidende dritte Duell vor. Allerdings ohne Florian Zeller. Er hatte sich am Sonntag einen Außenbandriss im Knie zugezogen. ts

SC Forst - SG Schliersee/ Miesbach 1b 2:3 n.V. (0:0/2:2/0:0/0:1)

SG Schliersee/Miesbach 1b: Grasser (Veicht) – F. Empl, S. Empl, Zankl, Kögl, Merl – Seefeldt, Eggert, Zorn, Tippl, Galler, Zeller, Willibald, Pfeiffer, Kimmerl, Ziegler, Stumböck, Schorer

Tore: 1:0 (23.) Grundner (Anderl), 2:0 (25.) Anderl (Grundner, Fend), 2:1 (29.) Galler (Kögl, Zorn), 2:2 (37.) Ziegler (Zankl, Galler), 2:3 (61.) Schorer (Tippl).

Strafen: SC 6 – SG 4.

Zuschauer: 99.