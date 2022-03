Renken feiern Sechs-Punkte-Wochenende

Mehr Spielanteile hatte die SG Schliersee/Miesbach 1b (blau-gelb) sowohl gegen den SC Forst als auch im gezeigten Spiel gegen den EV Pfronten. © Steffen Gerberg

Die SG Schliersee/Miesbach 1b kann nach einem Sechs-Punkte-Wochenende gegen den SC Forst und den EV Pfronten fast den Klassenverbleib in der Landesliga feiern.

Schliersee – Die SG Schliersee/Miesbach 1b hat in der Landesliga-Abstiegsrunde einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Bei den beiden Heimspielen gegen den SC Forst und den EV Pfronten holten die Renken die erhofften sechs Punkte und setzten sich vom fünften und letzten Tabellenplatz ab. Nachdem der Bayerische Eissport-Verband kürzlich die Abstiegsregularien ein weiteres Mal geändert hatte und es nun keine Playdowns, sondern nur einen Direkt-Absteiger in die Bezirksliga gibt, sind die Renken auf einem sehr guten Weg, in der Landesliga zu bleiben.

Am Freitag waren die Schlierseer und Miesbacher optimal in das vorentscheidende Wochenende gestartet. Sie gewannen ihr Heimspiel gegen den SC Forst mit 7:4 und machten in der Tabelle einen Platz gut. Das erste Drittel ging noch an die Gäste, über Kampf und Einsatz fand die Spielgemeinschaft immer besser in die Partie und drehte das Spiel mit vier Toren im zweiten Durchgang. „Vom Kampf und Einsatz her, war das ab dem zweiten Drittel eines unserer besten Saisonspiele. Die Mannschaft hat die erhoffte Reaktion gezeigt“, resümierte der Sportliche Leiter der SG, Markus Voit.

Allerdings musste man zwei Verletzungen hinnehmen: Florian Weißenbacher (Bluterguss) und Sebastian Empl (Schulter) fielen vor beziehungsweise während dem Spiel aus. Aus einer starken Mannschaft ragten Keeper Luca Grasser und Doppel-Torschütze Florian Zeller heraus. „Unsere Tore waren schön herausgespielt. Wir haben uns das Glück mit gutem Einsatz erarbeitet“, sagte Voit.

Schliersee/Miesbach 1b – SC Forst 7:4 (1:2/4:0/2:2)

SG 1b: Grasser (Voit) - Haug, F. Empl, S. Empl, Zankl, Keck, Weißenbacher - Zeller, Seefeldt, Eggert, Amann, Dreier, Galler, Willibald, Stumböck, Schorer, Tippl.

Torfolge: 0:1 (3.) Grundner (Mooslechner, Anderl) 5-4 PP, 1:1 (9.) Dreier (Galler, Willibald) 5-4 PP, 1:2 (14.) Deibler (Wenninger), 2:2 (31.) Galler (Dreier, F. Empl), 3:2 (33.) Zeller (Eggert), 4:2 (40.) Zeller (Amann), 5:2 (40.) Willibald (Dreier, Haug), 6:2 (44.) Stumböck (Tippl, Keck) 5-4 PP, 6:3 (46.) Wenninger (Zimmert, Fend) 5-4 PP, 7:3 (47.) Willibald (Dreier, Tippl), 7:4 (60.) Fend (Grundner).

Strafen: SG 16 - SC 16.

Zuschauer: 98.

Keine 24 Stunden später gab der Tabellenletzte aus Pfronten seine Visitenkarte im „Mia helfn zam“-Stadion ab. Dank der Verstärkungen aus dem Bayernliga-Team des TEV Miesbach liefen die Heimischen mit vier Sturmreihen auf, taten sich zu Beginn aber erneut schwer. Ab Mitte des ersten Abschnitts lief es besser. Die Renken nutzten ihre Chancen und so war das Spiel nach dem zwischenzeitlichen 6:2 frühzeitig entschieden, mit 6:3 ging in die zweite Pause. Im Schlussabschnitt kam Pfronten noch einmal heran, der Sieg der Gastgeber geriet aber nicht mehr in Gefahr. „Man hat am Schluss gemerkt, dass das Freitagsspiel viel Kraft gekostet hat und im letzten Drittel hat Luca Grasser einige Male den Sieg festgehalten. Letztlich war der Sieg verdient, weil wir es mehr wollten und das bessere Eishockey gespielt haben“, berichtete Voit.

Nun wartet am kommenden Wochenende noch das abschließende Match in Pfronten auf die Spielgemeinschaft. Bei einem weiteren Sieg, ist den Renken, die auf dem dritten Platz der Abstiegsrunde liegen, der Klassenerhalt auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Schliersee/Miesbach 1b – EV Pfronten 6:4 (4:1/2:2/0:1)

SG 1b: Grasser (Voit) - Haug, F. Empl, Kirsch, Zankl, Keck - Heiß, Baindl, Eggert, Amann, Dreier, Zeller, Tippl, Galler, Willibald, Pölt, Stumböck, Schorer.

Torfolge: 1:0 (6.) Eggert (Zeller, Amann), 2:0 (13.) Heiß (Stumböck, Schorer), 2:1 (14.) Lochbihler (Matejka, Friedl), 3:1 (17.) Willibald (F. Empl, Galler), 4:1 (18.) Eggert (Zeller, Amann), 5:1 (24.) Schorer (Galler), 5:2 (31.) Munz (Matejka), 6:2 (38.) Galler (Willibald, Haug), 6:3 (38.) Gottwalz (Friedl, Hruska), 6:4 (42.) Hruska (Stammler).

Strafen: SG 12 - EV 6.

Zuschauer: 47.