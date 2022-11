Renken punkten ohne eigenen Treffer

Teilen

Mit der Chancenverwertung haderte SG-Trainer Mario Weiler. © Thomas Plettenberg

Zwar gelang der SG Schliersee/Miesbach 1b gegen den EV Pfronten kein Tor, aber immerhin nahm sie einen Punkt mit aus dem Duell.

Schliersee/Miesbach – Die Zuschauer beim Landesliga-Duell zwischen der SG Schliersee/Miesbach 1b und dem EV Pfronten mussten viel Geduld mitbringen. Bis sie das erste Tor zu sehen bekamen, dauerte es knappe 64 Spielminuten. Das Tor des Tages erzielten die Gäste aus Pfronten, die das Duell mit 1:0 nach Verlängerung für sich entschieden.

Zumindest einen Punkt konnten also auch die Renken für sich verbuchen, obwohl ihnen kein eigener Treffer gelungen war. „Es war wie erwartet ein Duell auf Augenhöhe. Es ist hin und her gegangen, und es gab auf beiden Seiten genug Torchancen. Mit dem einen Punkt müssen wir leben. Es hätten auch null, zwei oder drei Punkte sein können“, resümierte SG-Trainer Mario Weiler.

Von Beginn an egalisierten sich die beiden Teams weitgehend. Bei der SG stand erstmals wieder Markus Veicht zwischen den Pfosten, der seine Sache sehr gut machte. Auch mit dem Forechecking konnte Weiler zufrieden sein, da so die eine oder andere Möglichkeit generiert werden könnte. „Am Aufbau und am Überbrücken des Mitteldrittels müssen wir noch arbeiten, da ist noch zu viel Zufallsprinzip drin. Die Leistung und die Bereitschaft haben aber wieder bei allen gestimmt“, sagte Weiler.

Veicht und Keck verdienen sich ein Sonderlob

Nach torlosen 60 Minuten musste die Entscheidung in der Verlängerung fallen. Erneut ging es hin und her und beide Seiten hätten sich den Zusatzpunkt sichern können. Am Ende hatten die Gäste ein Quäntchen Glück mehr auf ihrer Seite und trafen in der 64. Minute zum 0:1-Endstand. Ein Sonderlob verdiente sich bei den Hausherren neben Veicht auch Christian Keck, der erst kürzlich reaktiviert worden war und gleich bei seinem ersten Einsatz über 60 Minuten überzeugte.

Nun bereiten sich die Renken auf das anstehende Derby beim SC Reichersbeuern vor, bei dem sie am Freitag nur positiv überraschen können. Bis dahin soll es auch in Sachen Chancenverwertung besser klappen, als beim Heimspiel gegen Pfronten. ts

SG Schliersee/Miesbach 1b – EV Pfronten 0:1 n.V. (0:0/0:0/0:0/0:1)

SG 1b: Veicht (Grasser) - F. Empl, Stumböck, Haug, Keck, Merl, S. Empl - Willibald, Galler, Dreier, Zorn, Eggert, Zeller, Tippl, Schorer, Kimmerl, L. Pfeiffer.

Tor: 0:1 (64.) Hruska (Matejka/Lithen).

Strafen: SG 10 - EV 6.

Zuschauer: 50.