Saisonrückblick SG 1b: Abstieg wegen mangelnder Chancenverwertung

Nur um Haaresbreite verpasste die SG Schliersee/Miesbach 1b (blau) den Klassenerhalt. © Steffen Gerber

Die SG Schliersee/Miesbach 1b muss nach den Playdowns sportlich zurück in die Bezirksliga, es gibt aber noch Hoffnung auf einen Verbleib in der Landesliga.

Schliersee/Miesbach – Als Außenseiter war die SG Schliersee/Miesbach 1b in ihr zweites Landesliga-Jahr gestartet. Am Ende steht der Abstieg: Die Renken mussten sich nach spannenden Playdowns und einer zwischenzeitlichen Führung im alles entscheidenden Spiel drei dem SC Forst geschlagen geben und stehen damit als sportlicher Absteiger in die Bezirksliga fest. Möglicherweise gibt es aber am grünen Tisch im Rahmen des üblichen Sommertheaters doch noch die Gelegenheit, in der Landesliga zu bleiben. „Am Ende war die Chancenauswertung das große Manko. Wir haben unser System oft nicht über 60 Minuten aufs Eis gebracht. Uns hat einfach die Konstanz gefehlt. Wir planen jetzt für die Bezirksliga und schauen, was im Sommer passiert“, berichtet Trainer Mario Weiler.

Tobias Eggert hat seine Schlittschuhe nach dem letzten Saisonspiel an den Nagel gehängt. Ob Florian Weißenbacher und Yannick Dreier noch einmal auflaufen werden, ist aus gesundheitlichen Gründen noch offen. „Wir sind gerade dabei, Gespräche zu führen mit den Spielern, und wir werden noch mit dem TEV in Sachen Spielgemeinschaft sprechen. Ich könnte mir vorstellen weiterzumachen, aber wenn dann eher gemeinsam mit Beppi Eckmair“, sagt Weiler.

Dabei hatte zum Start der Saison eigentlich alles gut ausgesehen bei den Renken. Sie gewannen alle drei Vorbereitungsspiele – unter anderem gegen Reichersbeuern, den Meister des Vorjahrs –, starteten mit einem Sieg in die Saison und lieferten immer wieder gute Ergebnisse. Allerdings gab es auch etliche knappe Niederlagen. „Wir haben oft mit einem Tor Unterschied verloren. Wir hätten gar nicht in die Bredouille kommen müssen“, meint Weiler. „Über das Jahr gesehen hatten wir auch immer wieder viele Verletzte und Spieler, die angeschlagen spielen mussten, obwohl wir über die SG auch die Rückendeckung von Michael Baindl hatten.“ So musste der Coach in seiner ersten kompletten Saison im Herrenbereich immer wieder umstellen.

In der Abstiegsrunde zeigte die Formkurve bereits nach unten, in den Playdowns reichte es um Haaresbreite nicht zum Klassenerhalt. „Ich hätte mir für die Mannschaft und mich eine andere Saison gewünscht, die nicht mit dem Abstieg endet. Aber wir werden den Kopf auch jetzt nicht in den Sand stecken“, verspricht Weiler. ts