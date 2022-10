Selbstvertrauen getankt: SG Schliersee/Miesbach 1b gewinnt beim SC Forst

Eishockey-Landesliga

Die SG Schliersee/Miesbach 1b hat gegen den SC Forst den zweiten Saisonsieg eingefahren.

Miesbach – Nach drei Niederlagen durfte die SG Schliersee/Miesbach 1b in der Landesliga B am Sonntag wieder einen Sieg feiern. Die Landkreis-Cracks setzten sich beim SC Forst mit 3:2 durch. „Das waren wichtige drei Punkte für uns und ein Befreiungsschlag nach den letzten drei Niederlagen“, sagte SG-Trainer Mario Weiler nach dem Erfolg in Peißenberg.

Die Gäste kamen gut ins Spiel und gingen bis Mitte des ersten Drittels nach Treffern von Dominik Willibald und Josef Ziegler mit 2:0 in Führung. Nach einem torlosen zweiten Abschnitt wurde es im Schlussdrittel noch einmal spannend. Die Gastgeber glichen durch einen Doppelschlag, jeweils in Überzahl, aus. Dann fasste sich Max Haug ein Herz, überbrückte die neutrale Zone schnell und traf per Schlagschuss zum 3:2 für die Schlierseer und Miesbacher. In der Schlussphase musste Luca Grasser, der für den kranken Markus Veicht zwischen den Pfosten stand, einige Male retten. Zu allem Überfluss verletzte sich Korbinian Zankl, sodass die Renken den Vorsprung mit nur vier Verteidigern verteidigen mussten. Die Gäste brachten die Führung aber über die Zeit und tankten Selbstvertrauen.

„Das Ergebnis ist viel zu knapp ausgefallen, wir hatten super Chancen, haben aber die Tore nicht gemacht. Allein im letzten Drittel sind wir mehrmals mit Eins-auf-null oder Zwei-auf-eins aufs Tor gefahren und haben nichts reingebracht“, berichtete Weiler. Die Chancenauswertung der Landkreis-Cracks ist also noch ausbaufähig und auch die Defensive steht noch nicht so stabil wie gewünscht. „Fürs nächste Wochenende hoffen wir auf einige Rückkehrer, damit wir wieder mit vier Sturmreihen und sechs Verteidigern spielen können“, sagte Weiler. ts

SC Forst – Schliersee/Miesbach 1b 2:3 (0:2/0:0/2:1)

SG 1b: Grasser (Mühldorfer) - Haug, S. Empl, F. Empl, Zankl, Weißenbacher - Seefeldt, Eggert, Dreier, Tippl, Galler, Willibald, Kimmerl, Ziegler, Stumböck, Schorer.

Torfolge: 0:1 (5.) Willibald, 0:2 (9.) Ziegler (Haug), 1:2 (41.) Rohrbach (Kraus) 5-4 PP, 2:2 (44.) Zimmert, 2:3 (45.) Haug.

Strafen: SCF 10 - SG 10.

Zuschauer: 50.