SG 1b gegen Pfronten: Das wohl wichtigste Heimspiel der Abstiegsrunde

Gegen Schlusslicht Pfronten muss die SG Schliersee/Miesbach 1b gewinnen, wenn die Playdowns vermieden werden sollen.

Schliersee/Miesbach – Das wohl wichtigste Heimspiel der bisherigen Landesligasaison steht an diesem Samstag um 18.30 Uhr für die SG Schliersee/Miesbach 1b auf dem Plan. Die Renken empfangen den EV Pfronten, der bislang ohne Punktgewinn auf dem fünften und letzten Platz der Abstiegsrunde liegt, allerdings haben die Pfrontener erst drei Spiele absolviert.

Entsprechend intensiv haben sich die Landkreis-Cracks während der Woche auf die Aufgabe vorbereitet, schließlich zählen im Kampf um den Klassenerhalt nur drei Punkte. „Pfronten ist eine Mannschaft, die selbst versucht, das Spiel zu machen. Sie haben einige starke Spieler in ihren Reihen. Aber wir haben sie in der Vorrunde zweimal geschlagen und wollen auch am Samstag als Sieger vom Eis gehen“, erklärt SG-Trainer Mario Weiler.

Erstmals in dieser Spielzeit werden die Landkreis-Cracks mit vier Sturmreihen agieren können. Neben drei Cracks aus dem Bayernliga-Team wird auch TEV-Coach Michael Baindl die Schlittschuhe für die Spielgemeinschaft schnüren. „Er hat während der Woche mit dem Team trainiert, das ist natürlich eine richtige Verstärkung für uns“, freut sich Weiler.

Torhüter-Frage noch offen

In der Abstiegsrunde ist das Ziel der Schlierseer und Miesbacher unter die ersten drei Teams zu kommen, um möglichen Playdowns aus dem Weg zu gehen. Ein Sieg gegen Pfronten ist dafür unverzichtbar. Entsprechend hoffen die Gastgeber auch auf die Unterstützung von den Rängen. „Wir würden uns freuen, wenn vor allem am Samstag, auch die TEV-Fans ins Stadion kommen und uns anfeuern. Das tut der Mannschaft gut und gibt uns zusätzliche Sicherheit“, sagt Weiler.

Ob gegen Pfronten Luca Grasser zwischen den Pfosten steht, oder der Sportliche Leiter Markus Voit, der im Notfall aushilft, ist unklar. Für Stammkeeper Markus Veicht kommt ein Einsatz nach seiner Gehirnerschütterung noch zu früh. Doch mit der Unterstützung aus dem Bayernliga-Team und den hoffentlich zahlreichen Fans im Rücken, sollten auch mit dem aktuellen Kader drei Punkte im Bereich des Möglichen liegen. Das Heimspiel gegen Forst war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. ts