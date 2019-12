SG Schliersee/Miesbach 1b empfängt ESC Holzkirchen zum Weihnachtsderby

„Keiner will sich das ganze Jahr derblecken lassen“

Es ist wieder Weihnachtsderby: Am Sonntag empfängt die SG Schliersee/Miesbach 1b den ESC Holzkirchen.

Miesbach – Es ist für beide Mannschaften Teil eins des Spiels des Jahres: Am Sonntag steigt in der Eishockey-Bezirksliga 2 das Weihnachtsderby zwischen der SG Schliersee/Miesbach 1b und dem ESC Holzkirchen. Teil zwei findet dann am Sonntag, 5. Januar 2020, statt. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wird heuer zuerst in Miesbach gespielt.

Für beide Teams geht es diesmal nicht nur ums Prestige, beide haben auch noch gute Chancen auf den Einzug in die Playoffs zur Landesliga, in die die ersten Zwei der Tabelle rücken. Sowohl die SG 1b als auch der ESC haben bislang nur eine Partie verloren.

ESC Holzkirchen kassierte erste Saisonniederlage

Die Gäste aus Holzkirchen kassierten erst am vergangenen Wochenende die erste Niederlage. Und diese fiel mit 1:8 im Heimspiel gegen den DEC Inzell gleich deftig aus. „Nach dem Spiel waren alle geschockt“, berichtet ESC-Trainer Christian Frütel. „Aber das haben wir mit zu vielen Fehler selbst verloren. Vielleicht war es der richtige Zeitpunkt, denn jetzt sind alle sauer und auf Wiedergutmachung aus.“ Für Schliersees Coach Horst Forster hat das keine Bedeutung. „Solche Ergebnisse interessieren mich nicht. Das Derby wird eine ganz andere Geschichte.“ Er kann personell aus dem Vollen schöpfen und will mit schnellem Spielaufbau zum Erfolg kommen. „Von der Motivation her ist das für mich das leichteste Spiel der Vorrunde. Da muss ich nicht viel machen“, betont der 52-Jährige. „Es kommt genug Druck von außen, und den machen sich die Spieler auch selbst.“

In Holzkirchen ist die Lage ähnlich. Für Frütel zählt die SG 1b neben Waldkraiburg und Inzell zu den Favoriten der Bezirksliga. „Unser Team befindet sich heuer im Umbruch. Ziel ist es, diese Mannschaften zu ärgern“, sagt der 49-Jährige. „Das Derby ist aber etwas Besonderes. Schließlich will sich keiner das ganze Jahr derblecken lassen.“ Auch dem ehemaligen DEL-Torwart steht bis auf die Langzeitverletzten Johann Bosch und Kilian Abeltshauser der komplette Kader zur Verfügung.

SG-Coach hofft auf frühen Treffer

Zwei wesentliche Faktoren sind laut den beiden Coaches entscheidend. Zum Einen, wer besser ins Spiel findet. Und zum Anderen, wer besser mit der ungewohnt großen Kulisse zurechtkommt. Bis zu 300 Zuschauer werden am Sonntag erwartet. „In den ersten Spielen hatten wir immer den Vorteil, dass wir schnell in Führung gegangen sind“, sagt Holzkirchens Coach. „Gegen Inzell war das anders. Wir müssen auch bei einem Rückstand weiter dran glauben und Willen zeigen.“ Mit der Unterstützung der mitgereisten Anhänger soll das gelingen. „Wenn alle Blöcke funktionieren und alle gut zusammenarbeiten, ist in Miesbach alles drin.“

Auch Schliersees Trainer hofft auf einen frühen Treffer seines Teams „Wenn wir hinterherlaufen, dann wird es schwierig“, glaubt Forster. „Wenn wir ein Tor vorlegen, gibt das den Spielern Ruhe und man blendet die Zuschauer aus.“

Auch wenn für die Holzkirchner die Schlierseer der Favorit sind: Im Derby ist für beide alles möglich. Zumindest Eines ist gewiss: Die Zuschauer dürfen sich am Sonntag auf ein hart umkämpftes Derby freuen.

