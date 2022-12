Renken können gegen Sonthofen befreit aufspielen

Teilen

Auf das nötige Scheibenglück im Abschluss hofft die SG Schliersee/Miesbach 1b um Florian Zeller. © Thomas Plettenberg

Die SG Schliersee/Miesbach 1b ist gegen den ERC Sonthofen klarer Außenseiter und kann entsprechend befreit aufspielen.

Schliersee/Miesbach – Der ERC Sonthofen ist in dieser Saison in der Landesliga Gruppe B der haushohe Favorit. Lange Jahre waren die Allgäuer in den deutschen Profi-Ligen beheimatet und starteten kürzlich nach finanziellen Problemen einen Neuanfang im Bereich des Bayerischen Eissport-Verbands (BEV). Inzwischen ist der ERC zurück in der Landesliga und das Ziel ist der Aufstieg in die Bayernliga. Am Sonntag sind die Sonthofener um 18 Uhr bei der SG Schliersee/Miesbach 1b zu Gast.

Die Hausherren haben also, wie im Hinspiel, nichts zu verlieren. Damals waren die Renken bereits auf Augenhöhe mit dem Top-Team und unterlagen unglücklich mit 3:5. Am Sonntag werden sie erneut versuchen, dem Favoriten ein Bein zu stellen. „Wir wollen an die Leistung des Hinspiels anknüpfen. Damals wäre mit etwas mehr an Cleverness ein Punktgewinn drin gewesen. Sonthofen ist eine Mannschaft, auf die wir uns gut einstellen können“, sagt SG-Trainer Mario Weiler.

Die 3:7-Niederlage beim TSV Trostberg in der Vorwoche wurde im Training aufgearbeitet und ist inzwischen abgehakt. Auch personell sieht es im Lager der Renken ordentlich aus. Neben den beiden Langzeitverletzten Dominik Willibald und Florian Weißenbacher gibt es keine weiteren verletzungsbedingten Ausfälle. Nicht mit dabei sind dennoch Luca Grasser und Christian Keck, die während der Woche beide nicht trainieren konnten.

Sonthofen ist keineswegs unschlagbar

So wird Markus Veicht zwischen den Pfosten stehen, den Posten des Back-ups übernimmt Maximilian Jetter. Max Haug steht wieder zur Verfügung. Kapitän Florian Tippl ist zwar etwas angeschlagen, wird aber auf die Zähne beißen und auflaufen. „Wir wollen in den letzten vier Spielen noch einmal Spielfreude zeigen und so viele Punkte wie möglich sammeln. Die Stimmung in der Kabine ist gut und alle sind heiß auf das Heimspiel“, berichtet Weiler.

Dass die Sonthofener keineswegs unschlagbar sind, bewiesen die Niederlagen des ERC in Trostberg und zu Hause gegen Reichersbeuern. Mit etwas Scheibenglück und der richtigen Einstellung will sich die SG am Sonntag in die Reihe der Favoritenbesieger einreihen – und zugleich die Niederlage in Trostberg vergessen machen. ts