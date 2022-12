SG Schliersee/Miesbach 1b liegt zweimal vorne - und verliert dennoch

Mit der Defensivarbeit haderte SG-Trainer Mario Weiler ein wenig. © Thomas Plettenberg

Die SG Schliersee/Miesbach 1b verliert trotz zweimaliger Führung, nimmt aber immerhin einen Punkt mit aus Pfronten.

Schliersee/Miesbach – Eine ordentliche Leistung hat die SG Schliersee/Miesbach 1b in der Landesliga B beim letzten Auswärtsspiel der Vorrunde in Pfronten abgeliefert. Die Renken führten zweimal, nach 60 Minuten stand es leistungsgerecht 2:2. In der Verlängerung hatten die Hausherren dann nach einer unglücklichen Strafzeit gegen die Gäste das Glück auf ihrer Seite.

„Auf die Leistung können wir aufbauen und der Punkt ist wichtig für die Abstiegsrunde. Es ist schade, dass wir nicht mehr Punkte mitnehmen konnten. Offensiv hat es bei uns ganz gut funktioniert. Im Defensivverhalten waren wir aber oft zu weit weg vom Gegner. Diese Fehler hat Pfronten clever ausgenutzt. Insgesamt geht das Ergebnis nach 60 Minuten auch in Ordnung“, resümierte SG-Trainer Mario Weiler.

Mit Unterstützung aus dem Bayernliga-Team machten sich die Schlierseer und Miesbacher auf den Weg nach Pfronten. Vom TEV waren Maximilian Meineke und Lukas Kögl mit dabei. So konnte die SG drei komplette Blöcke aufbieten. Benedikt Galler brachte die Gäste im ersten Durchgang in Führung, doch die Hausherren glichen kurz vor der ersten Pause aus.

SG im eigenen Drittel zu weit weg

Im zweiten Durchgang hatte die SG Pech, dass die Schiedsrichter nicht registrierten, dass Meineke einen Schläger des Gegners ins Gesicht bekam und anschließend genäht werden musste. Eine Strafzeit gab es dafür nicht. Im letzten Abschnitt war es Yannick Dreier, der im zum 2:1 für die Renken traf, doch Pfronten egalisierte erneut. In der Verlängerung sicherten sich die Hausherren den Zusatzpunkt.

„Nach vorne haben wir das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und das Mitteldrittel schnell überbrückt. Im eigenen Drittel waren wir aber oft zu weit weg“, sagte Weiler. Viel Zeit für Korrekturen haben die Renken nicht: Bereits am Freitag steigt zu Hause das Derby gegen den SC Reichersbeuern. ts

EV Pfronten - SG Schliersee/ Miesbach 1b 3:2 n.V. (1:1/0:0/1:1/1:0)

SG 1b: Grasser (Veicht) - Haug, S. Empl, F. Empl, Zankl, Kögl - Dreier, Seefeldt, Eggert, Zorn, Meineke, Tippl, Galler, Kimmerl, Ziegler, Stumböck, Schorer.

Torfolge: 0:1 (11.) Galler (Meineke, Dreier), 1:1 (19.) Nöss (Hruska), 1:2 (45.) Dreier (Galler), 2:2 (49.) Nöss (Lipp), 3:2 (63.) Munz (Matejka, Böck).

Strafen: EV 6 - SG 8.

Zuschauer: 120.