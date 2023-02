SG Schliersee/Miesbach 1b mit Schlüsselspiel gegen Ottobrunn

Teilen

Maximilian Merl kehrt in den SG-Kader zurück. © THOMAS PLETTENBERG

Die SG Schliersee/Miesbach 1b empfängt den ERSC Ottobrunn und darf auf keinen Fall verlieren.

Schliersee/Miesbach – Für die SG Schliersee/Miesbach 1b geht es in den verbleibenden vier Spielen der Landesliga-Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. Durch die beiden Niederlagen des vergangenen Wochenendes sind die Renken auf einen Playdown-Platz abgerutscht. Dennoch haben sie noch alles selbst in der Hand. Eine Vorentscheidung könnte bereits am heutigen Freitag (20 Uhr) beim Heimspiel gegen den ERSC Ottobrunn fallen.

Vor einer Woche mussten sich die Renken auswärts mit 5:9 geschlagen geben, wodurch Ottobrunn im Klassement auf zwei Punkte herankam. Nun will man sich mit einem Heimsieg revanchieren. „Das ist das wohl wichtigste Spiel der Saison. Es geht gegen einen direkten Konkurrenten um die Playdowns. Für uns sind drei Punkte ein Muss“, erklärt SG-Trainer Mario Weiler. Beim Training suchte der Coach noch einmal das Gespräch mit seinen Kapitänen, um alle auf die entscheidende Saisonphase einzuschwören. „Wir waren uns alle einig, dass wir nur nach vorne schauen und den Klassenerhalt gemeinsam schaffen werden. Am besten direkt, und sonst halt über die Play-downs“, berichtet Weiler.

Personell sieht es vor dem drittletzten Heimspiel ordentlich aus. Neben den Langzeitverletzten Maximilian Haug und Dominik Willibald wird am Wochenende Yannick Dreier verletzt ausfallen. Sebastian Seefeldt ist am Freitag verhindert, zudem ist Florian Weißenbacher gesperrt. Dafür steht Maximilian Merl wieder zur Verfügung. „Er ist ein wichtiger Mann für unsere Defensive“, sagt Weiler.

Für das Heimspiel gegen Ottobrunn haben sich die Hausherren vorgenommen, endlich wieder einmal selbst in Führung zu gehen. „Wichtig ist, dass wir den Start nicht wieder verschlafen und dann wieder einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen. Dabei ist uns dann mehrmals die Zeit ausgegangen. Wir wollen gegen Ottobrunn vorlegen und agieren, statt zu reagieren“, erklärt der SG-Coach. Die Fehler der Vorwoche wurden in den Einheiten unter der Woche analysiert, eine Sonderbewachung werden die Renken Adam Kofron zukommen lassen, der im Hinspiel an fünf Toren beteiligt war. Wenn dann noch die Coolness vor dem gegnerischen Gehäuse zurückkommt, sollte der wichtige Dreier vor heimischer Kulisse möglich sein. ts