Renken mitten im Abstiegskampf

Teilen

Nicht zufrieden: SG-Trainer Mario Weiler. © Thomas Plettenberg

Die SG Schliersee/Miesbach 1b ist nach der 5:9-Niederlage beim ERSC Ottobrunn wieder mittendrin im Abstiegskampf der Eishockey-Landesliga.

Schliersee/Miesbach – Jetzt wird es in der Landesliga-Abstiegsrunde richtig eng für die SG Schliersee/Miesbach 1b. Zwei Mannschaften müssen in die Playdowns und der Vorsprung der Renken schmilzt. Am Freitagabend mussten sich die Landkreis-Cracks beim bisherigen Tabellenschlusslicht Ottobrunn, das sich während der Woche noch personell verstärkt hatte, mit 5:9 geschlagen geben. An den Verstärkungen der Hausherren wollte SG-Trainer Mario Weiler die Niederlage aber nicht festmachen. „Jetzt geht es nicht um den Einzelnen, sondern um den Verein. Es geht nur gemeinsam und wir haben noch alles selbst in der Hand. Aber so ein Drittel wie das erste in Ottobrunn darf uns einfach nicht passieren.“

Die Schlierseer und Miesbacher kamen im ersten Abschnitt mit dem strömenden Regen im offenen Ottobrunner Stadion gar nicht zurecht. Die Hausherren konnten nach Lust und Laune schalten und walten und führten nach 20 Minuten bereits mit 5:0. Die Gäste zeigten dann zwar Moral, gestalteten den zweiten Durchgang ausgeglichen und kamen dank des Treffers von Benedikt Galler auf 1:5 heran, der Vorsprung der Hausherren war vor dem Schlussdrittel aber dennoch groß. „Wir mussten aufmachen und das haben wir auch gemacht. Dass dann Konter passieren, war klar“, meinte Weiler.

So kämpfte sich die Spielgemeinschaft dank der Treffer von Josef Ziegler (2), Sebastian Empl und Yannick Dreier auf 5:6 heran und hatte Chancen, die bereits verloren geglaubte Partie noch einmal auszugleichen. Die endgültige Entscheidung war dann aber das 7:5 der Hausherren, die noch zwei Treffer nachlegten und am Ende verdient mit 9:5 gewannen.

„Wir haben das erste Drittel voll verpennt. Eigentlich waren wir mit dem Gegner über 60 Minuten mindestens auf Augenhöhe. Die Moral stimmt, wenn es nur um das gehen würde, dann würden wir um die Deutsche Meisterschaft spielen. Aber das allein reicht halt leider nicht“, ärgerte sich Weiler. „Ein Eishockeyspiel dauert nun einmal 60 Minuten und am Ende stehen wir mit leeren Händen da, weil wir zu spät das Spielen angefangen haben.“ ts

ERSC Ottobrunn – SG Schliersee/Miesbach 1b 9:5 (5:0/0:1/4:4)

SG 1b: Veicht (Jetter) - S. Empl, F. Empl, Zankl, Kögl - Eggert, Dreier, Zorn, Tippl, Galler, Zeller, Pfeiffer, Kimmerl, Ziegler, Stumböck, Schorer.

Torfolge: 1:0 (3.) Kofron (Hulm, Krumbiegel), 2:0 (5.) Magg (Pfaffinger, Knopf), 3:0 (15.) Feilmeier (Kofron, Krumbiegel), 4:0 (18.) Megg (Knopf, Pfaffinger), 5:0 (20.) Kofron (Critharelis, Feilmeier), 5:1 (33.) Galler (Ziegler), 5:2 (45.) Ziegler (Tippl, Eggert), 6:2 (47.) Kofron (Feilmeier), 6:3 Empl (Ziegler, Schorer), 6:4 (53.) S. Empl (Zeller, Kimmerl), 6:5 (55.) Dreier (Zorn), 7:5 (55.) Kofron (Hulm, Feilmeier), 8:5 (59.) Magg (Feilmeier), 9:5 (60.) Hulm (Magg, Carvalho).

Strafen: ERSC 12 - SG 8.

Zuschauer: 117.