SG Schliersee/Miesbach 1b scheidet im Pokal-Halbfinale aus

Niederlage gegen EHC Waldkraiburg 1b

von Thomas Spiesl schließen

Der Traum vom Finale ist geplatzt. Die SG Schliersee/Miesbach unterliegt im BEV-Pokal-Halbfinale dem EHC Waldkraiburg 1b.

Miesbach – Für die SG Schliersee/Miesbach 1b war im Halbfinale des BEV-Pokals Endstation. Die Landkreis-Cracks mussten sich vor heimischer Kulisse dem EHC Waldkraiburg 1b, den sie, wie berichtet, tags zuvor im Bezirksliga-Duell noch mit 3:0 besiegt hatten, mit 2:5 geschlagen geben.

SG Schliersee/Miesbach 1b kassiert unnötige Strafen

In einer ausgeglichenen Begegnung kassierten die Gastgeber teilweise unnötige und umstrittene Strafen, sodass die Gäste drei Überzahltore erzielten und diesmal ihre Chancen besser nutzten, als die Gastgeber. „Wenn solche Schiedsrichter in der DEL pfeifen dürfen, dann wundert mich nichts mehr“, schimpfte SG-Trainer Horst Forster. „Die Mannschaft kann erhobenen Hauptes aus dem Pokal gehen, denn sie hat eine starke Leistung gezeigt.“

Die gut 100 Zuschauer in der Miesbacher Eishalle bekamen ein Duell auf Augenhöhe zu sehen. Streckenweise verbuchte die SG spielerische Vorteile für sich, allerdings fand sie im Abschluss ein ums andere Mal ihren Meister im starken EHC-Keeper Fabian Birk. Sein Gegenüber, Markus Voit, musste vier Minuten vor der ersten Pause erstmals hinter sich greifen. Beim Nachschuss in Überzahl war Voit ohne Abwehrchance.

SG Schliersee/Miesbach 1b kassiert Treffer in Überzahl

Die Schlierseer und Miesbacher kamen dann schwungvoll aus der Kabine und glichen, ebenfalls im Powerplay, durch Sebastian Empl aus. Dann allerdings zog Waldkraiburg in der Schlussphase des zweiten Durchgangs mit zwei Treffern auf 3:1 davon, wie sollte es anders sein, jeweils mit einem Mann mehr auf dem Eis. Durch einen sehenswerten Schlenzer in Überzahl sorgte Dominik Willibald im dritten Drittel noch einmal für Hoffnung. Doch Waldkraiburg machte den Sack durch einen Konter zum 4:2 zu. Als Voit bereits zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis gegangen war, fiel der Treffer zum 2:5-Endstand.

Wie schon tags zuvor hätte das Resultat auch anders herum ausfallen können, unverdient war der Sieg der Gäste allerdings nicht. Die Schuld daran hatten auch nicht die, wahrlich oft konfus agierenden, Schiedsrichter. Nun können sich die SG-Cracks voll auf den Ligabetrieb konzentrieren, wo es darum geht, in den abschließenden zwei Vorrunden-Begenungen den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen und so in die Playoffs zur Landesliga einzuziehen, „ Jetzt kämpfen wir in den nächsten Wochen um die Meisterschaft“, sagte Trainer Forster.

ts

Schliersee/Miesbach 1b – EHC Waldkraiburg 1b 2:5 (0:1/1:2/1:2)

SG 1b: Voit (Veicht) – S. Empl, Guggenbichler, Weißenbacher, Keck, Nowak – Egger, Ziegler, Weiler, Schweinsteiger, Tippl, Seefeldt, Galler, Willibald, Schorer, Seiderer, F. Meineke, Höck. Tore: 0:1 (16.) Jakob (Mair, Schneider) 5-4 PP, 1:1 (21.) S. Empl (Schorer, Weißenbacher) 5-4 PP, 1:2 (33.) Thalhammer (Ko. Schneider, Nuss) 5-4 PP, 1:3 (40.) Nuss (Huber, Lederer) 5-4 PP, 2:3 (49.) Willibald (Seiderer) 5-4 PP, 2:4 (53.) Huber, 2:5 (59.) Ke. Schneider ENG. Strafen: SG 12 – EHC 12. Zuschauer: 110.