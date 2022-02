Schliersee trennt sich von Forster - Auswärtsspiel in Wörishofen

Horst Forster war drei Jahre lang Trainer der Spielgemeinschaft. © Andreas Leder

In der Landesliga-Abstiegsrunde setzt die SG Schliersee/Miesbach 1b einen neuen Impuls und trennt sich von Trainer Horst Forster. Gegen Bad Wörishofen steht bereits Mario Weiler an der Bande.

Schliersee/Miesbach – Die SG Schliersee/Miesbach 1b geht unter neuer Leitung in den Endspurt der Landesliga-Abstiegsrunde. „Wir haben uns im beiderseitigen Einvernehmen von unserem bisherigen Trainer Horst Forster getrennt“, berichtet der Sportliche Leiter der Renken, Markus Voit. Für die verbleibenden fünf Partien der Spielzeit übernimmt der bisherige Co-Trainer Mario Weiler das Zepter. „Wir wollen unbedingt die Landesliga halten. Zuletzt hat, zum Beispiel in Aibling, der letzte Biss gefehlt. Deshalb wollten wir der Mannschaft noch einmal einen Impuls geben“, erklärt Voit.

Die Trennung sei im Guten erfolgt. „Horst ist beruflich sehr eingespannt, daher war er teilweise auch nur bei den Spielen dabei und Mario hat das Training übernommen. Das hat sich dann auch auf die Spieler ausgewirkt.“ Nach drei Jahren verabschiedet sich Forster also von den Renken, aber nicht ohne Dankesworte von Vereinsseite. „Wir sind ihm sehr dankbar für die zuverlässige Arbeit in den letzten drei Jahren, die ja auch in Form des Aufstiegs Früchte getragen hat“, erklärt der Sportliche Leiter der Landkreis-Cracks.

Das erste Spiel unter Weiler als Chef-Coach wartet bereits am Sonntag auf die Spielgemeinschaft. Um 17 Uhr sind die Schlierseer und Miesbacher beim EV Bad Wörishofen zu Gast und wollen dabei die etwas unglückliche Niederlage der zurückliegenden Woche beim EHC Bad Aibling vergessen machen. „Es wird nicht einfach, aber wir kennen den Gegner und wissen, was uns erwartet. Ziel sind ganz klar drei Punkte, auch wenn wir auswärts spielen“, gibt Voit die Richtung vor.

Renken gewannen Hinspiel in Abstiegsrunde

Bereits dreimal standen sich die Teams im bisherigen Saisonverlauf gegenüber. Zum Auftakt der Abstiegsrunde setzten sich die Renken zu Hause dank einer konzentrierten Leistung mit 4:2 durch. In der Vorrunde hatte Bad Wörishofen beide Spiele gewonnen, mit 6:3 und 7:6 nach Verlängerung.

Für die wichtige Partie am Sonntag wird der Kader der Gäste gut bestückt sein. Einzig hinter dem Einsatz von Maxi Haug, der mit Schulterproblemen und einer Erkältung zu kämpfen hat, steht noch ein Fragezeichen. Möglicherweise bekommen die Renken zusätzlich noch Verstärkung aus dem Bayernliga-Team des TEV Miesbach. Dann wird sich zeigen, ob die neuen Impulse gleich Wirkung zeigen. ts