SG Schliersee/Miesbach 1b tritt beim EV Pfronten an

Auf das nötige Scheibenglück im Abschluss hofft die SG Schliersee/Miesbach 1b um Florian Zeller, der selbst wohl nicht auf dem Eis stehen kann. © Thomas Plettenberg

Beim EV Pfronten will die SG Schliersee/Miesbach 1b wieder punkten - auch mit Blick auf die Abstiegsrunde.

Schliersee/Miesbach – Zwei Spiele warten in diesem Jahr noch auf die SG Schliersee/ Miesbach 1b, dann ist die Vorrunde in der Landesliga B für die Landkreis-Cracks abgeschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind die Renken um 17 Uhr beim EV Pfronten zu Gast, zum Abschluss wartet am Freitag, 30. Dezember, noch das Heimspiel gegen den Lokalrivalen SC Reichersbeuern.

Im neuen Jahr beginnt für die Renken dann die Abstiegsrunde, in den letzten beiden Hauptrunden-Spielen will man noch einmal Schwung nehmen und Punkte für die zweite Saisonhälfte sammeln. „Pfronten kämpft zwar noch um den vierten Platz, aber wir werden uns nicht verstecken und wollen unbedingt Punkte mitnehmen“, sagt SG-Coach Mario Weiler. Das Hinspiel war eine spannende und torarme Begegnung, die Pfronten mit 1:0 nach Verlängerung für sich entscheiden konnte. Auch hier haben die Schlierseer und Miesbacher also noch eine Rechnung offen.

Personell sieht es bei den Renken ganz ordentlich aus. Florian Weißenbacher hat während der Woche das Training nach seiner langwierigen Schulterverletzung wieder aufgenommen. Ein Einsatz am Montag käme aber noch zu früh. Florian Zeller wird wohl aus beruflichen Gründen fehlen. Ob es Yannick Dreier rechtzeitig zum Treffpunkt schafft, wird sich zudem erst kurzfristig entscheiden. Dennoch reisen die Gäste mit drei kompletten Blöcken an.

Sturmreihen angepasst

Defizite hatte Weiler zuletzt im Überzahlspiel seines Teams ausgemacht. „Wir haben im Training einige Punkte abgearbeitet und werden in den nächsten Wochen auch weiterhin den Fokus auf das Powerplay legen. Wir müssen effektiver werden und mehr Schüsse auf das Tor abgeben“, fordert Weiler. Auch die Zusammensetzung der Sturmreihen hat er, wie angekündigt, etwas angepasst.

Knappe Niederlagen, wie das jüngste 2:3 gegen Bad Aibling, nagen aktuell ein wenig an den SG-Cracks. Umso wichtiger wäre ein Punktgewinn in Pfronten, auch wenn sich der EV zuletzt mit 6:0 gegen Ligaprimus Sonthofen durchgesetzt hatte. „Im Training geben alle Gas. Ich bin überzeugt, dass wir in den letzten beiden Spielen noch einmal Punkte und Selbstvertrauen sammeln werden und so auftreten, wie wir uns das vorgenommen haben“, erklärt der SG-Trainer. ts