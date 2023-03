SG Schliersee/Miesbach 1b verliert erstes Playdown-Spiel gegen Forst 0:1 im Penaltyschießen

Tore Fehlanzeige: Im ersten Playdown-Duell egalisierten sich die SG Schliersee/Miesbach 1b (in Blau) und der SC Forst größtenteils. © Steffen Gerber

Wie auch beim Bayernliga-Team des TEV Miesbach fehlte der SG Schliersee/Miesbach 1b am Freitagabend beim ersten Playdown-Spiel gegen den SC Forst, in dem beide Teams gegen den Abstieg in die Bezirksliga kämpfen, das Glück im Penaltyschießen.

Wie berichtet, wurde das erste Duell um den Klassenerhalt in der Landesliga nach einem Heimrechttausch im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion ausgetragen.

Tore bekamen die Zuschauer dabei über 70 Minuten keine zu sehen. Beide Keeper hielten ihre Kasten sauber. So musste nach der torlosen Verlängerung die Entscheidung im Penaltyschießen fallen. Beide Seiten trafen jeweils einmal, im vierten Versuch entschieden die Gäste aus Forst dann das Spiel für sich und gewannen damit mit 1:0 nach Penaltyschießen.

„Es war ein schwaches Spiel. Man hat gesehen, dass beide Mannschaften zu Recht hinten drinstehen. Beide Teams hatten nur wenige gute Chancen und wenn, dann sind diese meistens zufällig entstanden. Das Spiel ist 70 Minuten lang vor sich hingeplätschert“, berichtete SG-Trainer Mario Weiler.

Die Renken gingen mit großen Vorsätzen in die Partie. Zwischen den Pfosten stand Luca Grasser, der laut Weiler ein „überragendes Spiel“ machte. Die Landkreis-Cracks wollten den Gästen eigentlich ihr Spiel aufdrücken, was aber nicht wirklich gelang. So bekamen die rund 50 Zuschauer ein ereignisarmes Duell zu sehen.

„Wir haben gut verteidigt und hatten in unseren Unterzahlspielen auch manchmal etwas Glück. Da hatte Forst seine Chancen“, sagte Weiler weiter. Wirklich zwingende Möglichkeiten gab es aber insgesamt kaum, sodass es nach 60 Minuten noch leistungsgerecht 0:0 stand.

In der Verlängerung änderte sich kaum etwas, auch hier egalisierten sich die beiden Mannschaften, sodass die Entscheidung im Penaltyschießen fallen musste. Seppi Ziegler verwandelte den ersten Versuch für die Hausherren, was bei seinen Teamkollegen und den Fans der Renken schon einmal für Erleichterung sorgte. Doch auch die Nature Boys aus Forst verwandelten ihren zweiten Versuch. Nach jeweils drei Penaltys stand es 1:1, und im entscheidenden vierten Versuch holten sich die Gäste Spiel eins. Bastian Grundner, der bereits seinen ersten Penalty versenkt hatte, traf erneut, während für die Schlierseer und Miesbacher Tobias Eggert scheiterte.

So standen die Landkreis-Cracks beim zweiten Duell am gestrigen Sonntagabend im Peißenberger Eisstadion bereits mit dem Rücken zur Wand. Das Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Das Ergebnis finden Sie auf der Titelseite dieser Ausgabe, wenn feststeht, ob die Renken in die Bezirksliga absteigen müssen oder ob es am Dienstagabend ein drittes entscheidendes Aufeinandertreffen gibt.

SG Schliersee/Miesbach 1b – SC Forst n.P. 0:1 (0:0/0:0/0:0/0:0/0:1)

SG Schliersee/Miesbach 1b: Grasser (Veicht) – F. Empl, S. Empl, Zankl, Kögl, Merl – Seefeldt, Eggert, Huber, Tippl, Galler, Zeller, Willibald, Pfeiffer, Ziegler, Stumböck, Schorer.

Tore: 0:1 (71.) Grundner PEN.

Strafen: SG 12 – SC 8.

Zuschauer: 47.