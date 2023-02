SG Schliersee/Miesbach 1b verliert 5:7 in Fürstenfeldbruck

Mit der Chancenverwertung haderte SG-Trainer Mario Weiler. © Thomas Plettenberg

Der SG Schliersee/Miesbach 1b droht der Abstieg aus der Eishockey-Landesliga. Nach der 5:7-Niederlage in Fürstenfeldbruck verbleibt die SG auf dem letzten Tabellenplatz.

Schliersee/Miesbach – Für die SG Schliersee/Miesbach 1b wird die Luft im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga immer dünner. Nach dem 0:2 gegen Ottobrunn mussten sich die Renken auch beim Spitzenreiter EV Fürstenfeldbruck mit 5:7 geschlagen geben und liegen weiterhin auf dem letzten Platz der Abstiegsrunde. Zwei Heimspiel gegen Bayreuth und Vilshofen stehen noch aus, dann drohen die Playdowns. „Wir schauen weiter nach vorne. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Playdown-Plätze erst am letzten Spieltag vergeben werden und wir den Klassenerhalt noch über die Abstiegsrunde schaffen können“, sagte SG-Trainer Mario Weiler.

Die Landkreis-Cracks erwischten ein ordentliches erstes Drittel. Die Gastgeber gingen zwar früh in Front, durch Tore von Josef Ziegler, Benedikt Galler und Matthias Stumböck drehten die Gäste das Spiel in eine 3:2-Führung. Im zweiten Durchgang gaben die Renken das Spiel etwas aus der Hand und leisteten sich einige Strafen. In Unterzahl stand SG-Keeper Markus Veicht streckenweise unter Dauerbeschuss. Die Hausherren nutzten die Schwächen der Schlierseer und Miesbacher abgebrüht aus und führten nach 40 Minuten mit 4:3.

Im Schlussabschnitt stand das Duell auf des Messers Schneide. Fürstenfeldbruck zog auf 5:3 davon, Lukas Pfeiffer und Lukas Kögl glichen mit ihren Treffern aus zum 5:5, ehe die Gastgeber zum 6:5 trafen. Im Anschluss versuchten die Gäste alles und nahmen auch den Keeper zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Der Ausgleich wollte aber nicht fallen, stattdessen machten die Hausherren mit einem Empty-Net-Goal zum 7:5-Endstand alles klar.

„Dieses Mal haben wir die Tore gemacht und diese waren teilweise auch gut herausgespielt. Wir haben viele Schüsse genommen, wie wir es uns vorgenommen hatten. Allerdings sind wir einige Male zu forsch nach vorne gerannt und waren dann in der Defensive nicht stabil genug. Fürstenfeldbruck hat das clever genutzt“, sagte Weiler. „Bei uns ist die Enttäuschung groß, weil die Mannschaft aufopferungsvoll gekämpft hat. Aber letztlich stehen wir wieder ohne Punkte da.“ ts

EV Fürstenfeldbruck – SG Schliersee/Miesbach 1b 7:5 (2:3/2:0/3:2)

SG 1b: Veicht (Grasser) - F. Empl, S. Empl, Zankl, Kögl, Merl, Weißenbacher - Schäffler, Eggert, Zorn, Tippl, Galler, L. Pfeiffer, Kimmerl, Ziegler, Stumböck.

Torfolge: 1:0 (4.) Pfeil (Schildhabel, Jeske), 1:1 (14.) Ziegler (Kimmerl, S. Empl), 1:2 (16.) Galler (L. Pfeiffer), 2:2 (18.) Rothleitner (Kilian, Hoffmann), 2:3 (19.) Stumböck (Kimmerl, L. Pfeiffer), 3:3 (36.) Schildhabel (Steidle), 4:3 (40.) Kilian (Olson, Rothleitner), 5:3 (43.) Olson (Dawid, Kilian), 5:4 (45.) L. Pfeiffer (Kögl), 5:5 (48.) Kögl (L. Pfeiffer), 6:5 (50.) Schildhabel (Jeske, Steidle), 7:5 (60.) Schildhabel ENG.

Strafen: EV 8 - SG 6.