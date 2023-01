SG Schliersee/Miesbach 1b will den Worten gegen Selb Taten folgen lassen

Das Umschaltspiel ist in dieser Saison die Schwäche der Renken. © Thomas Plettenberg

Beim wichtigen Auswärtsspiel beim VER Selb peilt die SG Schliersee/Miesbach 1b den zweiten Sieg in der Landesliga-Abstiegsrunde an.

Schliersee/Miesbach – Die Leistungen der SG Schliersee/Miesbach 1b in der Landesliga-Abstiegsrunde waren in den ersten vier Begegnungen allesamt ordentlich. Allerdings stimmt der Ertrag bislang nicht mit dem Aufwand überein. Zweimal mussten sich die Renken mit einem Tor Unterschied geschlagen geben, einmal mit deren zwei. Dem steht nur ein einziger Sieg gegenüber, das 8:4 zu Hause gegen den VER Selb. Just dort sind die Landkreis-Cracks am heutigen Freitag um 20 Uhr zu Gast und brauchen dringend Zählbares, da selbst Schlusslicht SC Forst am vergangenen Wochenende gleich doppelt punkten konnte.

„Wir haben genug gesprochen, jetzt müssen wir Taten folgen lassen. Jeder weiß, um was es geht. In Selb muss ein Dreier her, damit wir uns von Ottobrunn und Forst absetzen können“, erklärt SG-Trainer Mario Weiler im Hinblick auf das Vier-Punkte-Polster zu den Playdown-Rängen.

Die personelle Situation ist bei den Renken nicht ganz optimal. Neben dem Langzeitverletzten Dominik Willibald fällt auch Max Haug aus, für den die Saison nach einer Verletzung am Syndesmoseband gelaufen ist. Für Matthias Stumböck und Lukas Pfeiffer kommt die Abfahrt in die Oberpfalz zu früh, beide stehen nicht zur Verfügung. Dafür bekommt die Spielgemeinschaft Unterstützung aus dem Bayernliga-Kader: Lukas Kögl und Kilian Mühlpointner werden heute Abend ins blau-gelbe Trikot schlüpfen. Auf der Torhüter-Position hat sich Weiler für das Duo Markus Veicht/Max Jetter entschieden.

„Wir haben Selb zu Hause geschlagen, aber die vier Gegentore waren ärgerlich, weil wir einfach zu weit weg vom Mann waren“, erinnert sich Weiler. Gerade in den Umschaltmomenten haben die Landkreis-Cracks immer wieder Probleme in der Defensive und kassieren unnötige Gegentreffer, da sie dem Gegner zu viele Freiräume lassen. Daran wurde auch während der Woche im Training hart gearbeitet. „Das muss in Selb besser funktionieren, wir müssen enger dran sein und über 60 Minuten stabil auftreten. Drei Punkte aus den ersten vier Spielen sind bislang zu wenig, deshalb muss i ein Sieg her“, fordert Weiler. ts