SG 1b will Derby-Rechnung mit Bad Aibling begleichen

Zwei Siege feierte die SG Schliersee/Miesbach 1b (in Blau-Gelb) in der Vorrunde der Landesliga. © Max Kalup (Archiv)

In der Abstiegsrunde der Landesliga braucht die SG Schliesee/Miesbach 1b Punkte - und will diese im Derby gegen den EHC Bad Aibling einfahren.

Schliersee/Miesbach – Das zweite Derby binnen weniger Wochen wartet am heutigen Freitag auf die SG Schliersee/Miesbach 1b. Um 20 Uhr empfangen die Renken in der Landesliga-Abstiegsrunde den EHC Bad Aibling im „Mia helfn zam“-Stadion. Durch die jüngste 4:8-Niederlage beim EV Bad Wörishofen sind die Landkreis-Cracks im Klassement auf den vorletzten Platz abgerutscht und brauchen in den verbleibenden Partien dringend Punkte, um den Abstiegs-Playdowns zu entgehen.

Gegen die Aiblinger haben die Renken ohnehin noch etwas gutzumachen, das Hinspiel in Bad Aibling verloren die Schlierseer und Miesbacher unglücklich mit 3:4. In der Hauptrunde hatten sich die Landkreis-Cracks noch zweimal durchgesetzt (4:3/4:2). „Wir haben mit Bad Aibling noch eine Rechnung offen. Das wird sicher ein heißer Tanz. Aibling hat sich auch noch mal verstärkt, das hat man im Hinspiel gesehen. Aber wir spielen daheim und wollen die drei Punkte holen“, erklärt der Sportliche Leiter der SG, Markus Voit.

Voit warnt vor Aiblinger Powerplay

Verzichten muss SG-Coach Mario Weiler heute Abend auf Stammkeeper Markus Veicht. Dieser hatte sich beim Spiel in Bad Wörishofen bei einer Kollision eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen und muss pausieren. „Das ist natürlich bitter, aber wir haben mit Luca Grasser einen zweiten starken Keeper im Kader“, sagt Voit. Grasser wird also beim Derby zwischen den Pfosten stehen, als Back-up steht das 16-jährige Nachwuchs-Talent Felix Mühldorfer vom TEV Miesbach zur Verfügung. Zudem steht hinter dem Einsatz von Max Haug noch ein Fragezeichen. Er fing sich nach seiner Schulterverletzung eine Erkältung ein und ist noch nicht wieder bei 100 Prozent Leistungsfähigkeit.

Beim Training am Mittwoch und Donnerstag bereitete Weiler seine Schützlinge bereits auf die Stärken des heutigen Gegners vor. „Aibling hat eine starke erste Reihe mit schnellen, jungen Spielern. Sie brauchen nicht viele Chancen und haben ein starkes Powerplay“, erläutert Voit.

Mit einer konzentrierten und vor allem disziplinierten Leistung wollen die Schlierseer und Miesbacher möglichst alle drei Zähler an der Schlierach behalten, um damit einen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. ts