Renken wollen Derby-Rechnung mit Bad Aibling begleichen

Teilen

Weiß, was er sehen will: der neue SG-Trainer Mario Weiler. © Thomas Plettenberg

Die SG Schliersee/Miesbach 1b will die Derby-Rechnung mit Bad Aibling begleichen und gegen den Tabellennachbarn punkten.

Miesbach – An die starke Leistung des letzten Heimspiels gegen Sonthofen will die SG Schliersee/Miesbach 1b am heutigen Freitag beim Derby gegen den EHC Bad Aibling anknüpfen. Gegen den Ligaprimus mussten sich die Landkreis-Cracks am vergangenen Sonntag zwar mit 5:9 geschlagen geben, konnten das Duell aber bis weit ins dritte Drittel offen gestalten. Heute ab 20 Uhr sind nun die Aibdogs im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion zu Gast.

Mit dem Lokalrivalen haben die Renken noch eine Rechnung offen. Denn beim Hinspiel kam man mit 1:7 unter die Räder. „Die letzten drei Spiele sind wichtig auch im Hinblick auf die Abstiegsrunde. Bei einem Sieg könnten wir nach Punkten mit Bad Aibling gleichziehen. Außerdem haben wir aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen“, erklärt SG-Trainer Mario Weiler.

Mit der jüngsten Vorstellung seines Teams war Weiler hochzufrieden, auch wenn sich am Ende die individuelle Klasse der Sonthofener durchsetzte. Nun wartet mit den Aibdogs wieder ein Gegner auf Augenhöhe, die in der Schlussphase der Landesliga-Vorrunde noch einmal ihr Punktekonto aufbessern wollen.

Weiler: Wissen, was zu tun ist

Personell sieht es gut aus im Lager der SG. Neben den Langzeitverletzten fehlen nur Julia Zorn (private Gründe) und Lukas Pfeiffer (krank). Dafür wird Christian Keck wieder mit von der Partie sein. Für Zorn rückt gegen Bad Aibling Matthias Stumböck in die Reihe von Florian Zeller. „Auf uns wartet das Derby“, sagt Weiler. „Die Mannschaften kennen sich seit Jahren. Wir wissen, was zu tun ist. Die Enttäuschung der Niederlage gegen Sonthofen ist überwunden. Leider können wir uns vom Lob des Gegners nichts kaufen. Unser Ziel gegen Aibling ist jetzt ein Punktgewinn. Auf uns wartet ein kampfstarker Gegner mit ausgeglichenen Reihen.“

Wer heute Abend zwischen den Pfosten steht, entscheidet Weiler kurzfristig. „Da werde ich auf mein Bauchgefühl hören“, verrät der SG-Coach. Markus Veicht, Luca Grasser und Max Jetter sind allesamt fit und wären für einen Einsatz bereit. Egal wer am Ende auflaufen wird: Ein Punktgewinn würde den Renken die ohnehin kurze Weihnachtspause versüßen. ts