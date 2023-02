SG Schliersee/Miesbach 1b will Rechnung mit EV Moosburg begleichen

Wichtig für die SG: Tobias Eggert. © Christian Scholle

Die SG Schliersee/Miesbach 1b trifft im Heimspiel auf den EV Moosburg und will die Hinspiel-Rechnung begleichen.

Schliersee/Miesbach – Fünf Spiele stehen der SG Schliersee/Miesbach 1b noch bevor, in denen es für die Landkreis-Cracks um den Klassenerhalt in der Landesliga geht. In der Abstiegsrunde geht es bis dato sehr eng zu. Alle Teams auf den Plätzen vier bis elf müssen noch um den Ligaverbleib zittern, darunter auch die Spielgemeinschaft. An diesem Wochenende haben die Renken die Möglichkeit, sich ein wenig von den beiden Playdown-Rängen abzusetzen. Nach dem Freitagsspiel in Ottobrunn, das bei Redaktionsschluss noch nicht beendet war, wartet am Sonntag das Heimspiel gegen den EV Moosburg auf die Schlierseer und Miesbacher. Der erste Puck fällt um 18 Uhr im „Mia helfn zam“-Stadion.

Dabei haben die Landkreis-Cracks aus dem Hinspiel noch eine offene Rechnung zu begleichen. Die SG war in Moosburg nicht die schlechtere Mannschaft, scheiterte aber ein ums andere Mal an der Chancenverwertung und unterlag unglücklich mit 1:2. „Das wird sicher ein Spiel auf Augenhöhe. In Moosburg hätten wir uns einen oder zwei Punkte verdient gehabt, aber wir haben die Scheibe nicht reingebracht. Beim Rückspiel müssen wir jetzt unbedingt drei Punkte holen“, fordert SG-Trainer Mario Weiler.

Da kommt es gerade Recht, dass die Renken mit nahezu voller Kapelle ins Heimspiel gehen können. Aus dem Kader des spielfreien Bayernliga-Teams werden Lukas Kögl, Alexander Thyroff und Maximilian Meineke die SG unterstützen. Bis auf die Langzeitverletzten Sebastian Haug und Dominik Willibald sowie die kranken Sebastian Seefeldt, Maximilian Merl und Luca Grasser sind die Landkreis-Cracks komplett. Zwischen den Pfosten stehen wird Markus Veicht, Maximilian Jetter steht als Back-up bereit.

Im Training während der Woche arbeiteten die Renken an den Schwächen der vergangenen Wochen. Neben der mangelnden Chancenverwertung waren dies vor allem zu viele Räume, die man dem Gegner in der Rückwärtsbewegung ließ. „In der Abstiegsrunde kann jeder jeden schlagen, das hat man am vergangenen Wochenende gesehen. Wir müssen jetzt abliefern, zu Hause zählen nur drei Punkte. Das haben wir während der Woche auch noch einmal besprochen“, erklärt Weiler, der in der nun beginnenden entscheidenden Saisonphase zudem auf die Unterstützung von der Tribüne hofft. ts